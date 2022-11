SG dreht nach der Pause auf

Mannheim. Die Korbjäger der SG Mannheim haben einen knappen 98:93 (39:43)-Heimsieg über die BBU Ulm 01 gefeiert und kletterten damit in der Tabelle der Regionalliga Südwest auf den dritten Rang. „Ich bin mit dem Spiel sehr zufrieden. Ulm war ein unangenehmer Gegner, vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme“, sagte Mannheims Coach Peter Eberhardt.

Die SG lag nach zehn Minuten mit 24:17 in Front. Doch dann kam Ulm besser ins Spiel. Vor allem die Leistungsträger Joel Cwik (21 Punkte), Marko Rosic (22) und Eric Reibe (21) drehten auf. Zur Pause hatte die SG einen Vier-Punkte-Rückstand.

Starkes drittes Viertel

Angeführt von Albert Kuppe kämpften sich die Mannheimer nach dem Seitenwechsel zurück. Im dritten Spielabschnitt gelangen den SG-Akteuren 29 Punkte. Auch in der Defensive zeigten sie sich konzentrierter. Vor dem Schlussviertel führte das Eberhardt-Team so mit 68:60. Ulm startete noch einmal eine Aufholjagd. Doch die SG hielt dagegen und gewann vor 200 Zuschauern in der heimischen GBG Halle mit 98:93.

Kuppe war mit 26 Punkten Topscorer der Mannheimer. Zudem holte er neun Rebounds und verzeichnete vier Assists. Albert Kuhn mit 23 Zählern und zwölf Rebounds sowie Daniel McGee (18) zeigten in der Offensive ebenfalls eine gute Partie.

Die Mannheimer, die in bislang elf Saisonspielen acht Siege einfuhren, treffen am Samstag, 17.30 Uhr, auswärts auf den Tabellenvierten SV Fellbach Flashers. Coach Eberhardt stehen für das Verfolgerduell und vorletzte Hinrundenspiel wohl alle Leistungsträger zur Verfügung.

SG: Kuppe (26), Kuhn (23), McGee (18), Scheffels (1), Bestert (5), Kalocai (4), Bluhm (2), Curth (2), Faller (12), Klocek (5), Medo, Wiegland. bol