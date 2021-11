SG ärgert Primus MTV sehr lange

Mannheim. Und wieder knapp verloren. Die Basketballer der SG Mannheim mussten in der Regionalliga Südwest am Wochenende eine 65:68 (34:35)-Heimniederlage gegen den weiter ungeschlagenen Tabellenführer MTV Stuttgart hinnehmen. Es war die vierte Niederlage in Folge für die SG. Die Mannheimer, die mit drei Siegen in Serie in die Saison starteten, spielten gegen den Spitzenreiter lange sehr gut mit. Das erste Viertel entschieden die SG-Akteure mit 16:10 für sich. Stuttgart glich in der Folge aus und lag zur Halbzeit mit einem Punkt vorn.

Im dritten Viertel (51:50, 30.) holte sich die SG die Führung zurück. Doch angeführt von Florian Köppl, der mit 17 Punkten erfolgreichster Werfer des MTV war, gewannen die Stuttgarter nach einem Thriller. Bei den Mannheimern war Jeremy Ingram mit 24 Punkten bester Werfer. Alex Kuhn, der nur auf sechs Zähler kam, hatte mit einer Trefferquote von null Prozent bei neun Würfen hinter der Dreierlinie einen rabenschwarzen Tag erwischt. Am Sonntag müssen die Mannheimer um 19.30 Uhr beim TV Langen ran.

Freiburg II – BG Viernh./Weinh.

Die Oberliga-Korbjäger der BG Viernheim/Weinheim haben ihre Tabellenführung in der Gruppe Süd mit einem 58:50-Erfolg beim USC Freiburg II verteidigt. Dabei standen die Vorzeichen alles andere als günstig für die Sharks, da mit Center Salvatore Baragiola und Daniel Lohrke zwei Schlüsselspieler fehlten. Drei U-18-Spieler und Dean Spencer von der zweiten Mannschaft halfen aus. „Dadurch haben wir den Fokus gegen die punktgleichen Freiburger auf Defense gelegt“, erklärte Coach Zimmermann seinen taktischen Ansatz.

Die Sharks kamen gut in die Partie und führten nach zehn Minuten mit 9:15, doch bis zur Halbzeit erzielte die BG nur noch acht Punkte, so dass die Breisgauer zur Pause mit 28:27 in Front lagen. Victor Habrich, Lukas Kreutzer und Sebastian Geister sorgten jedoch dafür, dass die Sharks im dritten Viertel zurückkamen (44:41). „Defensiv haben sich dann alle sehr reingehängt und wir haben nur ganz schwer Punkte zugelassen“, freute sich Zimmermann über den wichtigen Auswärtssieg seiner Mannschaft. „Unsere einen Tick bessere Verteidigung hat den Unterschied gemacht. Wir haben praktisch keine zweiten Wurfchancen oder Fastbreak-Punkte erlaubt. Ohne die U-18-Spieler Leon Bregulla, Clemens van Miltenburg und Jannik Schwarz hätten wir niemals gewonnen.“

Die SG Mannheim II war in der Gruppe A spielfrei und tritt am Samstag (20 Uhr) beim SSC Karlsruhe an. bol