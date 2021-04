Senkrechtstart aus der Winterpause

Mannheim. Die Winterpause auf den Galopprennbahnen des Südwestens war lang, eröffnet wird die Saison nun am Freitag, 30. April, auf der Seckenheimer Waldrennbahn. Wegen der Corona-Lage und der noch immer fehlenden Zuschauer war der Renntag zunächst gar nicht vorgesehen. Doch Tommaso Scardino, Stalljockey bei Marco Klein aus Seckenheim, startete eine Initiative, suchte und fand letztlich genügend Unterstützer für die einzige Turfveranstaltung des ersten Halbjahres im gesamten Südwesten.

Dass sich der Stall von Marco Klein in den vergangenen Monaten vergrößert hat, merkt man an der Zahl seiner Starter: 17 seiner nunmehr 50 Galopper bringt allein er an den Ablauf. Horst Rudolph hat fünfmal gemeldet, natürlich darf beim Heimspiel auch Kashani nicht fehlen – der Wallach des BRV-Präsidenten Stephan Buchner. „Er ist gut über den Winter gekommen, wir sind viel spazieren geritten, seit sechs Wochen trainieren wir wieder richtig“, sieht er seinen Achtjährigen gut für die 2500 Meter im Preis der pferdewetten.de vorbereitet. „Wir er dann tatsächlich läuft, weiß man bei ihm natürlich nie.“ Lokale Konkurrenz kommt vom Klein-Stall. „Nach wechselnder Form sollte Anna Adventure gut aussehen“, sieht der Trainer die Stute aber eher als Hauptgegnerin von Christian von der Reckes Redemptorist.

„Briefmarke“ im Sattel

Aus lokaler Sicht hat der Ausgleich III über 1900 Meter eine besondere Brisanz, denn da treffen je drei Pferde aus den Ställen Rudolph und Klein aufeinander. Und fast alle haben in Mannheim schon geglänzt. „Ich rechne ganz stark mit Earl“, schätzt Klein den sechsjährigen Wallach von Gabriele Gaul hoch ein. Aber auch den ein Jahr jüngeren Future Hollow sieht er platziert – nicht zuletzt, weil er mit Nachwuchsreiter Leon Wolff im Sattel (50,5 kg) „eine Briefmarke“ trägt. Starter Nummer drei ist Fidelius, „ein tolles Pferd, das aber gerade erst aus einer langen Winterpause kommt.“

Rudolph setzt seinen routinierten Oldie Pissarro dagegen („Er wird gut laufen“), aber auch Stallneuling Chagal. „Er startet erstmals für uns, hat aber einen Reiterwechsel, weil sich Fabian Weißmeier verletzt hat“, fehlt Rudolph ein vertrauter Jockey. Die größten Chancen sieht der Besitzertrainer allerdings für seine schon so oft erfolgreiche Candy Sweet. Wie Chagal ist sie vier Jahre alt.

Saisonwertung für Jockeys

Auch der Ausgleich IV über 1400 Meter verspricht Spannung, denn Rudolphs siebenjähriger Furous will sich gegen Kleins Wallach Mr. Gent und Stute Sindra behaupten. „Mr. Gent ist neu bei uns, er ist toll vorbereitet und hat eine Topchance“, sagt der Trainer über den Sechsjährigen. Sindra wird von Kleins zweitem Stalljockey Adam Florian geritten. „Er ist jetzt seit vier Wochen bei uns, war in Tschechien 2019 Champion und bereichert unser Team.“ Platzierungen erhofft er sich zudem von Catenda (1900 m), Thunder Light (Ausgl. IV, 2500 m), Inchiquin und Magaca Cisse (beide Ausgl. IV, 1900 m).

Gespannt ist Klein, wie sich seine Dreijährigen Osiris, Anton Magic, Pipito und Never and Ever „verkaufen“. „Da muss man abwarten, sie haben noch gar keine oder kaum Renn-Erfahrung.“ Einige besondere Aktionen gibt es für die Reiter. So wird in der Mannheimer Jockey-Challenge durch eine Punktewertung am Ende der Saison der „Jockey des Jahres“ ermittelt, der erfolgreichste Reiter oder eben die beste Reiterin erhält 750 Euro. Dazu gibt es eine separate Dreier-Wertung als „Jockey des Tages“ (300/150/50 Euro). Am Freitag werden darüber hinaus auch je 100 Euro an die Pfleger der Pferde verteilt, jedes Siegerpferd erhält zudem eine Geschenkbox. Die sieben Rennenkönnen ab 14.30 Uhr per Livestream (deutscher-galopp.de, badischer-rennverein.de) verfolgt werden.

