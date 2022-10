Selbstbewusst ins Derby

Mannheim. Ein paar dicke Steine dürften es gewesen, die bei den Verantwortlichen des MFC Phönix Mannheim nach dem 4:1-Sieg bei der SG Hohensachsen abgefallen sind. Die Kicker vom Herrenried haben dadurch in der Fußball-Kreisklasse A II wieder einen kleinen Puffer zu den bedrohlichen Tabellenrängen gebracht. Und dennoch sind es nicht die Sphären, mit denen sich Phönix-Trainer Nenad Kuko beschäftigen will.

„Hohensachsen war mit dem Ergebnis sogar noch gut bedient. Meine Mannschaft hat einfach mal das gespielt, was sie kann“, hat Kuko sein Team in den Vorwochen oftmals unter Wert geschlagen gesehen. Der Blick des ehrgeizigen MFC-Coaches geht auch ohne Umschweife nach oben. Dafür zieht er den TSV 47 Schönau als Vorbild heran. „Wir haben gegen sie 3:3 gespielt und jetzt stehen sie nach einer Siegesserie auf dem dritten Platz. Warum soll uns das nicht auch gelingen“, sagt Kuko.

Ein Hinderungsgrund könnte der kommende Gegner sein. Mit dem SC Käfertal kommt nun der Tabellenführer, der seit acht Partien ungeschlagen ist. Doch dem Phönix-Trainer ist auch vor dem Ligaprimus nicht bange. „Wir haben im Pokal schon gegen die Kreisligisten VfR Mannheim II und Brühl II abgeliefert“, so Kuko, der aber trotz des Vergleiches mit den Spitzenteams aus dem Mannheimer Oberhaus nichts von einer Außenseiterrolle wissen will: „Da soll meine Mannschaft kein Alibi haben. Es ist ein Derby, wir treten zuhause an und jeder einzelne Spieler von uns ist genauso stark wie die Käfertaler.“ Zurückgreifen kann er auf Ex-Profi und Torwart Adnan Masic, der trotz seiner bereits 47 Jahre wieder zwischen den Pfosten steht. Zudem hat er mit Xhem Ferizaj nun seinen lange vermissten Torjäger an Bord.

Gegner mit Respekt

Wenige Informationen besitzt hingegen Käfertals Trainer Matthias Dehoust über den Gegner. „Ich habe den MFC noch nicht gesehen und weiß nur, dass dieser Club mit anderen Ambitionen in die Saison gegangen ist“, so der Ex-Profi. „Jetzt scheinen sie sich aber gefangen zu haben. Ich rechne mit einer kampfbetonten Partie.“ Nachdem in dieser Trainingswoche wegen einer Erkältungswelle Vorsicht walten gelassen wurde, sollen am Sonntag die meisten Spieler aber wieder zur Verfügung stehen.