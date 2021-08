Mannheim. Es wird der nächste Anlauf in Richtung Oberliga Baden-Württemberg. Auch wenn beim VfR Mannheim das Wort Aufstieg eigentlich niemand öffentlich in den Mund nehmen will, ist die Sehnsucht nach mehr beim Traditionsclub spürbar groß.

Erneut geht der VfR mit einem neuen Trainer an den Start, der Pfälzer Ralf Schmitt hat übernommen. Zuletzt trainierte er den Südwest-Oberligisten TuS Mechtersheim. Nun soll er den VfR zurück in die Verbandsliga-Spitzengruppe führen. Schmitt hat seinen Assistenten mitgebracht: Co-Trainer ist sein jahrelanger Gefährte Marco Coppola. Als Torwarttrainer fungiert bei den Rasenspielern der ehemalige SVW-Keeper Kevin Knödler.

In der abgebrochenen Corona-Saison stand das Team des Deutschen Meisters von 1949, damals noch von Andreas Backmann trainiert, nur auf dem zehnten Tabellenplatz. Davor reichte es für die Mannschaft trotz hoher Ambitionen nur zu den Rängen neun (2018/19) und acht (2019/20). Für die Ansprüche des Clubs ist das natürlich viel zu wenig. Schmitt ist sich der Situation beim VfR bewusst, sagt aber: „Das Ziel des Vereins ist der Aufstieg. Aber wir müssen das realistisch einschätzen.“

Viele Neuzugänge

Fakt ist: Wieder gibt es eine Reihe von Neuzugängen, erneut hat der Club viel investiert. Vom Ligakonkurrenten Fortuna Heddesheim, der in den zurückliegenden Jahren deutlich näher am Aufstieg war als der VfR, kamen neben Keeper Steven Ullrich mit Christian Kuhn, John Malanga und Marcel Schwöbel gleich drei Abwehrspieler. Im Mittelfeld sollen in Zukunft ebenfalls zwei Ex-Heddesheimer brillieren: Eric Schaaf und Dennis Lodato. Neue Spieler im VfR-Aufgebot sind zudem Blerton Muca ( SV Zeilsheim) und Johannes Kölmel (FC Astoria Walldorf). Von Schmitts Ex-Verein TuS Mechtersheim schlossen sich zwei Akteure dem VfR an: Julio Cesar Yugar Koelle und Geri Hasa.

Vom alten Kader sind die drei Angreifer Benedikt Koep, Leon Ono und Torjäger Cihan Ilhan geblieben. Die Mittelfeldspieler Marc-David Thau, Lauris Schneider Sanchez sowie Abwehrspieler Max Denefleh trugen das Trikot der Rasenspieler in der abgebrochenen Spielzeit 2020/21 ebenso wie Torhüter Marcel Lentz. Aufgelöst wurde der Vertrag mit Christian Teich, der vom FC Homburg kam. Auch Offensivakteur Yannick Tewelde und Abwehrspieler Anes Klicic, der zu Schmitts Ex-Club TuS Mechtersheim wechselte, haben während der Vorbereitung den Club verlassen. „Wir stecken noch in der Findungsphase“, sagt Schmitt.

Es fehlt noch an der Breite

Die Leistungen des neuen Teams in den Testbegegnungen waren aber ansprechend. Gegen den Oberligisten FC Astoria Walldorf II gewann der VfR mit 2:1. Die Regionalligamannschaft der Astoria bezwangen die Rasenspieler im Badischen Pokal überraschend mit 1:0. Walldorf war Finalist des Wettbewerbs 2020/21. Auch im Achtelfinale des BFV-Pokals gegen den 1. CfR Pforzheim zeigten die VfR-Akteure eine ansprechende Leistung und verloren gegen den ambitionierten Oberligisten nur knapp mit 0:2.

„Im Großen und Ganzen bin ich mit der Vorbereitung zufrieden“, sagt Schmitt, der aber noch Personalbedarf sieht: „Der Kader ist leider recht dünn. Dass wir eine tolle Qualität in der Mannschaft haben, haben die Test- und Pokalbegegnungen gezeigt. Wir sind in der Breite allerdings definitiv noch nicht gut genug aufgestellt.“ Andere Clubs wie der SV Spielberg oder der ATSV Mutschelbach sieht Schmitt deshalb im Moment im Vorteil.

Gut möglich, dass die Sportliche Leistung des VfR um Hakan Atik und Sportvorstand Serkan Zubari noch die eine oder andere Verpflichtung tätigt. Schmitt macht klar: „Unser Ansatz ist es, dass wir immer alles reinhauen und uns am Ende nichts vorwerfen lassen wollen, wenn das Ergebnis mal nicht stimmt.“

Im ersten Saisonspiel muss der VfR am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Mühlhausen antreten.