Großsachsen. Nach dem Weggang von Michell Hildebrandt, wird ab dem kommenden Sommer Dominic Seganfreddo die rechte Außenbahn beim Handball-Drittligisten TVG Großsachsen besetzen. „Mit Dominic haben wir schnell einen gestandenen und erfahrenen Drittligaspieler auf dieser Position gefunden, der in Pforzheim ausgebildet wurde, dort lange spielte und sowohl dort als auch später in Leutershausen immer konstant gute Leistung gezeigt hat“, freut sich TVG-Sportchef Thomas Zahn über die Personalie.

Familienbedingt schaltete der 28-Jährige in der vergangenen Saison einen Gang zurück und begann ein kurzes Intermezzo bei der TSG Plankstadt, das aber pandemiebedingt bereits nach wenigen Monaten wieder endete. „Seither halte ich mich mit viel Spazierengehen und Joggen fit“, sagt Segganfredo. Auch die Vorzüge spielfreier Monate weiß der Linkshänder zu nutzen, denn als frisch gebackener Vater sei auch am Wochenende immer Action angesagt. „Ich bin viel mit der Familie draußen oder treffe mich mal mit Freunden.“ Dennoch hofft der Außenspieler bald wieder mit dem Ball hantieren zu dürfen. Seinen neuen Verein kennt er als ehemaliger „Nachbar in Rot“ selbstverständlich schon ganz gut, ebenso einige seiner künftigen Mannschaftskameraden. „Ich hoffe, dass meine Familie und ich gut aufgenommen werden, da der TVG sehr familiär ist. Ich freue mich auf die Jungs.“ red