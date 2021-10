Sechste Pleite statt Wende

Oftersheim/Schwetzingen. Es sollte der Wendepunkt werden, stattdessen kassierte Handball-Drittligist TVG Großsachsen die sechste Niederlage in Folge gegen einen keinesfalls übermächtigen Gegner. Die HG Oftersheim/Schwetzingen hatte die Partie aber zu jeder Zeit im Griff und gewann auch in dieser Höhe verdient mit 27:21 (14:9).

Vor der Partie vermeldete der TVG mit Maximilian Kehlenbach die Rückkehr eines Langzeitverletzten, was die Wechselmöglichkeiten weiter erhöhte. Das Spiel begann aber denkbar schlecht für die Bergsträßer. Fehlwürfe reihten sich an technische Fehler und so lagen die Germanen schnell 0:4 zurück (7.).

Bezeichnend für den Abend war die Szene, als die HG kurz vor dem Halbzeitpfiff zwei Zeitstrafen kassierte und nur noch zu viert agierte. Die Gastgeber investierten mit zwei Mann weniger aber alles und schafften es, dass Großsachsen keinen Treffer erzielte. Im Gegenteil: Die HG traf kurz nach dem Wiederanpfiff zum 15:9 (31.). Der dritte verworfene Siebenmeter beim Stand von 16:11 (34.) raubte dem TVG endgültig die Moral.

TVG Großsachsen: Mangold, Lieb; Schüler (3), Jörres (1), König, Kupijai, Burkard (2), Kadel (2), Hartz (1), Straub (1), Kehlenbach (6/1), Segganfreddo (3), Reisig (1), Buschsieper (1), Brestrich. hm/red

