Sechs Podestplätze bei der Jugend-DM

Esslingen. Sechsmal standen die Turnerinnen aus dem Mannheimer Leistungszentrum bei den deutschen Jugendmeisterschaften und dem Deutschlandpokal auf dem Podest. Gold und Silber gewann Line Mayer, zweimal Silber und einmal Bronze bei der DJM sicherte sich Janoah Müller. Im Teamkampf der Länderriegen holte Alessia Heuser nochmals Silber. Zudem gab es für die von Alina Korrmann und Narina Kirakosjan betreuten Mädchen noch vier Top-Fünf-Plätze.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind ganz zufrieden“, bilanzierte Cheftrainerin Korrmann die Ausbeute. „In den Vierkämpfen ging zwar einiges schief, aber in den Gerätefinals lief es umso besser“, lobte sie den Kampfgeist ihrer Schützlinge. Den bewies im Mehrkampf der AK 14 auf beeindruckende Weise Janoah Müller. Am Sprung gut gestartet (13,10), kostete sie ein Sturz beim Jägersalto am Barren zwei Punkte (9,00). Obwohl fast aussichtslos zurückgefallen, wollte sie unbedingt aufs Treppchen, überzeugte mit den jeweils zweitbesten Übungen am Balken und Boden und eroberte noch Silber (47,05). In den Finals schlug sie mit Bronze am Sprung (12,575) und Silber am Balken (11,10) nochmals zu. „Doch am Boden war sie dann platt“, kommentierte Korrmann Platz fünf (10,45).

Schlechten Start ausgebügelt

Line Mayer auf ihrem Paradegerät, dem Schwebebalken. © Pix

Line Mayers Debüt bei „Deutschen“ begann schlecht, denn in der AK 12 war eine Vierkampf-Medaille greifbar, als sie zweimal stürzte und auf Rang fünf abrutschte (41,90). Doch sie hatte sich für zwei Finals qualifiziert und landete an ihrem Paradegerät Schwebebalken einen überzeugenden Gold-Coup (11,85). Am Boden legte sie Silber nach (11,85). Weil Camilla Eberle (9.) und Julia Goldbeck (10.) im Vierkampf der AK 13 zu viele Fehler machten, mussten sie sich mit Plätzen im Mittelfeld begnügen. Doch Camilla schaffte es ins Sprung-Finale, wo sie nach zwei guten Vorstellungen Sechste wurde.

Silber beim Deutschlandpokal

Medaille Nummer sechs holte Alessia Heuser im parallel stattfindenden Deutschlandpokal, der inoffiziellen Meisterschaft der Länderteams. In der AK-14/15-Riege des Badischen Turnerbunds eingesetzt, trug sie zu Silber bei. Goldbeck und Mayer turnten für das BTB-Team in der AK 12/13, doch ohne Streichwertung musste sich das Trio mit Platz fünf zufrieden geben. Ebenso erging es in der AK 10 Luna Zimmermann und ihren zwei Kolleginnen (5.). Doch das Talent aus dem LZ wurde in der Einzelwertung sehr gute Vierte (62,60). Amelie Hering wurde in der AK 11 unter 29 Konkurrentinnen Zwölfte (60,675).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2