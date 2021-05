Sebastian Schmidt fährt zur U-23-EM

Viernheim. Der für den SRC Viernheim in der Bundesliga startende Schriesheimer Sebastian Schmidt wird den Deutschen Ringer Bund (DRB) bei der U-23-EM vom 17. bis 23. Mai in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje vertreten. Die Freistil-Bundestrainer Jürgen Scheibe und Marcel Ewald haben ihn als einzigen Sportler Nordbadens in das 19-köpfige Aufgebot berufen.

Es ist Schmidts erster internationaler Einsatz im Männerbereich. Nach Erfolgen auf nationaler Ebene und einer guten Entwicklung beim KSV Schriesheim und SRC Viernheim ist dies der nächste Schritt in seiner noch jungen Karriere. Die coronabedingte Wettkampfpause hat er genutzt, um körperlich aufzubauen und sich als Alternative in der Klasse bis 92 kg anzubieten. T.P.