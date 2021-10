Schwetzingen vor schweren Zeiten

Schwetzingen. Dem Knall folgte nur wenige Tage später ein Donnerschlag: Matthias Mrosek hat alle Ämter beim SV 98 Schwetzingen niedergelegt. Bedeutet: Der Fußballverein steht ohne Landesliga-Trainer und Abteilungsleiter da.

Die Entscheidung fiel auch aufgrund der jüngst getätigten Aussagen des ehemaligen sportlichen Leiters Willi Schöneck. Dieser war bereits in der vergangenen Woche zurückgetreten. Er hatte die Erkenntnis erlangt, dass Mrosek in seinen Augen nicht „die elementaren Grundlagen“ vorweise, die es als Trainer benötige. Präsident Rainer Zimmermann habe das anders gesehen und deswegen entschloss sich Schöneck dazu, zu gehen.

Fakt ist: Schöneck spaltete mit seinen Aussagen Team und Mitglieder des Vereins. Bei der 1:3-Niederlage im Heimspiel gegen den TSV Kürnbach kippte am vergangenen Samstag die Stimmung. „Was vor, während und nach dem Spiel vorgefallen ist, sucht seinesgleichen. Teile unserer VIP-Fraktion beleidigten mich das komplette Spiel über mit Ausdrücken aus der Gossensprache.“ Das war aber noch nicht alles: Auch die Spieler bekamen nach dem nicht zufriedenstellenden Saisonstart ihr Fett weg. Der SV 98 steht nach neun Partien mit sieben Zählern auf dem 14. Platz. Die Verantwortlichen hatten immer wieder betont, dass die Mannschaft nach der langen Pause und vielen urlaubsbedingten Ausfällen noch Zeit benötige. „Wir haben die fußballlose Zeit nicht so gut verkraftet. Aber wir sind nie in Panik verfallen“, sagte Zimmermann.

Konflikt mit Willi Schöneck

Es war nicht die sportliche Talfahrt der vergangenen Jahre, sondern eine weitere Aktion am vergangenen Sonntag, die das Fass endgültig zum Überlaufen brachte, berichtete Mrosek: „Es war eine beleidigende Äußerung eines sogenannten ’Heimatvereinler’s gegenüber meiner Frau, die in ihrer Freizeit zuschauen wollte. Hierbei wurden Grenzen überschritten, die für mich nicht hinnehmbar und auch nicht wegzudiskutieren sind.“

