Schweres Los für Neckarau

Karlsruhe. Im badischen Landespokal der Fußball-Frauen steht mittlerweile das Achtelfinale fest. Am 24. September und 1. November – die zeitgenauen Ansetzung folgen noch – sind dann auch definitiv zwei Mannschaften aus dem Fußball-Kreis Mannheim am Ball.

Oberligist TSV Neckarau muss zum Liga-Konkurrenten 1. FC Mülhausen und der TSV Amicitia Viernheim (ebenfalls Oberliga) tritt beim Verbandsligisten ATSV Mutschelbach an. Auch Landesligist SSV Vogelstang hat noch die Chance, ins Achtelfinale einzugreifen, müsste dafür aber am Mittwochabend (19.15 Uhr) in einer Nachholpartie aus der 2. Runde die Hürde bei Post Südstadt Karlsruhe überspringen. Achtelfinal-Gegner wäre dann der FV Ettlingenweier. Nach dem Achtelfinale geht der Landespokal in die Winterpause, das Viertelfinale ist für den 25. Februar 2023 angesetzt. red