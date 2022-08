Schwerer Auftakt

Leutershausen. Nachdem die Gruppeneinteilung der 3. Liga, Staffel Süd, bereits vor einigen Wochen stattfand, ist in der Zwischenzeit auch der Spielplan erschienen. Demnach starten die Handballer der SG Leutershausen am 3. September mit einem Auswärtsspiel bei Pforzheim/Eutingen. Am zweiten Spieltag folgt in der Heinrich-Beck-Halle der Heimspielkracher gegen die Rhein-Neckar Löwen II sowie die weiteste Auswärtsfahrt nach Fürstenfeldbruck. Ein schweres Auftaktprogramm für die Bergsträßer, die damit gegen die beiden Erstplatzierten der vergangenen Saison gleich zu Beginn antreten müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An den Spieltagen vier und fünf hat die SGL jeweils ein Heimspiel, das Derby bei der HG Oftersheim/Schwetzingen findet Anfang November statt. red