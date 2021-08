Schwere Verletzung überschattet Löwen-Cup

Heddesheim. Die Ärmel muss Thomas Schmid nicht hochkrempeln, die bevorzugten Shirts des „Mister SG Heddesheim“ haben ohnehin keine. Das offenbart Schmids starke Arme – und die braucht der Mann genauso wie starke Nerven. 44 Jahre lang ist der 60-Jährige schon Mitglied bei der TG Heddesheim. Zunächst selbst engagierter Handballer auf der Linksaußenposition, sehr früh schon Trainer von Jugend- und aktiven Mannschaften und längst in der Abteilungsführung und Sportlichen Leitung beheimatet, gehört Schmid zum Inventar der SG Heddesheim, dem Zusammenschluss aus TG und ATB. Anders ausgedrückt: Ein Löwen-Cup ohne Schmid ist kaum vorstellbar, auch wenn der immer wieder das tolle Helferteam hervorhebt, ohne das eine solche Großveranstaltung natürlich ohnehin nicht zu stemmen wäre. Schon gar nicht in Zeiten von Corona.

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich die Heddesheimer als einziger Verein der Region aus der Deckung getraut und die Herausforderung angenommen, das traditionelle Turnier trotz vieler Auflagen, Kontrollen und Hygienevorschriften durchzuziehen. Das machte Mut für 2021, auch wenn die Vorschriften inzwischen bei niedrigeren Inzidenzen sogar noch strenger sind.

Die SGH schaffte es auch in diesem Jahr wieder, den Spagat zwischen Sicherheitsgefühl und Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Sportlich wurde das Turnier erwartungsgemäß eine Beute der Drittligisten. Im Finale standen sich HG Oftersheim/Schwetzingen und die TSG Haßloch gegenüber. Das Spiel um Platz drei trugen Hochdorf und Großsachsen aus. Die 3. Bundesliga startet ihre Saison am 4. September zuerst, die Oberligisten folgen am 18. September, die Badenliga beginnt, wie die meisten anderen Handballer, erst Anfang Oktober mit ihrer Spielrunde.

Oftersheim/Schwetzingen hatte sich schon vor seinem letzten Gruppenspiel mit zwei Siegen fürs Finale qualifiziert. Und das auch ohne Florian Burmeister, der sich bei seinem studienbedingten Aufenthalt im Senegal bei einem Verkehrsunfall einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat und Trainer Frank Schmitt in der Hinrunde voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen wird.

Oftersheim/Schwetzingen siegt

Von Verletzungen blieb auch das Turnier nicht verschont. Am Sonntagmorgen wurde die Partie zwischen der SG Heddesheim und dem TSV Birkenau beim Stand von 7:6 abgebrochen. Simon Gans und Marvin Brock waren nach einem Gegenstoß so unglücklich übereinander gefallen, dass der Heddesheimer Gans mit einem offenen Unterschenkelbruch und Birkenaus Brock mit Rippenprellungen per Krankenwagen abtransportiert werden mussten.

„Das waren dramatische Minuten, aber zum Glück waren schnell genügend Rettungskräfte da“, atmete Thomas Schmid tief durch. Die für alle nur noch zweitrangige Partie wurde mit 0:0 gewertet. „Das waren üble Szenen. Vielen Dank an Viernheims Physiotherapeutin Isabell Ritter, die bei der Erstversorgung half“, sagte Birkenaus Trainer Holger Schwab. Dass allerdings einem der herbeigerufenen Rettungssanitäter die Versichertenkarten noch wichtiger als die Versorgung erschien, stieß ihm böse auf. „Das war in dieser Situation, wo regelrecht Blut spritzte und es darum ging, vor allem Simon Gans erst einmal wegzubeamen, völlig empathielos.“

Der Sport rückte danach beim stark besetzten, aber nur mäßig besuchten Turnier fast etwas in den Hintergrund. Neben der HG Oftersheim/Schwetzingen zog die TSG Haßloch ins Finale ein.

Die Pfälzer hatten im Halbfinale beim 27:23 die Nase vor dem TVG Großsachsen. Der unterlag dann noch im Spiel um Platz drei. Turniersieger wurde Oftersheim/Schwetzingen mit dem 23:19 gegen die TSG Haßloch. AT/ü

