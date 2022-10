Schwere Aufgabe

Großsachsen. Die Handballer des TV Germania Großsachsen treten am Samstag in der BW-Oberliga um 20 Uhr bei der SG H2KU Herrenberg an. „Wir haben nach wie vor zu viele Schwankungen in unserem Spiel. Das müssen wir dringend abstellen. In Herrenberg zu gewinnen, das ist verdammt schwer. Aber wir müssen die verlorenen Punkte vom Wochenende wieder reinholen und hoffen auf die erneute Trendwende“, sagt TVG-Trainer Stefan Pohl und hat dabei die Niederlage gegen den TSV Blaustein im Kopf.

Die SG H2Ku Herrenberg hat – wie der TVG – 8:6 Punkte und zuhause alle Spiele gewonnen. Das liegt sicherlich auch an den Fans und der großartigen Stimmung in der immer gut besuchten Markweghalle. Dort sind schon so manche Teams gestrauchelt. tvg/red