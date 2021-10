Schwarzes Wochenende

Mannheim. Die Endrunden um die deutschen Feldhockey-Nachwuchsmeisterschaften werden dieses Wochenende ohne Mannheimer Beteiligung steigen. Für alle Teams aus der Quadratestadt kam bereits in den DM-Zwischenrunden das Aus.

Die männliche U 16 des Mannheimer HC konnte ihren Heimvorteil nicht nutzen und unterlag am Samstag im Zwischenrunden-Halbfinale nach Penaltyschießen dem Düsseldorfer HC mit 2:4 (1:1). Die Blau-Weiß-Roten vergaben dabei zuvor eine Schlussecke, die den Shootout überflüssig gemacht hätte.

Die U 16 des MHC gewann das Spiel um Platz drei gegen den Rüsselsheimer RK mit 3:2, das DM-Endrundenticket buchte in der MHC Arena aber der Düsseldorfer HC, der im Endspiel den Großflottbeker THGC mit 5:0 bezwang.

Der Endrundenteilnahme am nächsten kamen die beiden U 14-Teams des MHC in Mülheim, aber sowohl die weibliche U 14 als auch die männliche U 14 scheiterten im Zwischenrundenfinale mit 0:2 beziehungsweise 1:3 am Gastgeber Uhlenhorst Mülheim.

Die weibliche U 16 des TSV Mannheim Hockey scheiterte in Duisburg am VfL Bad Kreuznach mit 1:3 nach Penaltyschießen. Die weibliche U 16 des MHC unterlag in München Uhlenhorst Mülheim ebenfalls erst nach Shootout mit 6:7. Auch für die männlichen U 18 Teams von MHC und TSVMH endete der DM-Endrundentraum schon im Zwischenrunden-Halbfinale. Während der TSVMH in Düsseldorf dem SC Frankfurt 1880 mit 1:3 unterlag, kassierte der MHC in Berlin ein 1:2 gegen Mülheim. and