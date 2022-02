Schwartz „geht das Herz auf“

Sandhausen. Für einen Moment rückte auch bei Alois Schwartz der Fußball in den Hintergrund. „Es macht mich fassungslos, was im Jahr 2022 in Europa passiert. Ich hoffe, dass dieser Alptraum bald vorbei ist“, sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen mit Blick auf die Ereignisse in der Ukraine.

In der Mannschaft sei das vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr) beim baden-württembergischen Konkurrenten 1. FC Heidenheim aber noch nicht thematisiert worden, wenngleich mit Alexander Zhirov und Erik Zenga zwei Spieler mit russischen Wurzeln im Team stehen. „Wir sind noch nicht konkret auf das Thema eingegangen“, berichtete Schwartz, bevor er sich der nächsten – erneut sehr schweren – Aufgabe bei einem weiteren Aufstiegsaspiranten zuwandte: „Heidenheim ist eine sehr lauf- und zweikampfstarke Mannschaft, die 24 ihrer 38 Punkte zu Hause geholt hat. Wir wissen, was dort auf uns wartet.“

HSV-Spiel gibt gutes Gefühl

Dass seine Mannschaft trotz der jüngsten Erfolgsserie wieder auf den Relegationsplatz 16 gerutscht ist, hat der 54-Jährige zur Kenntnis genommen, es belastet ihn aber nicht. „Diese Liga ist extrem ausgeglichen. Es wird fleißig gepunktet, deshalb war es wichtig, selbst etwas zu tun. Aber jetzt sind wir wieder bei der Musik.“

Zudem habe seine Mannschaft auch im Spiel gegen den Hamburger SV (1:1) weiter Selbstvertrauen getankt, betonte Schwartz: „Es war wichtig, viel zu arbeiten. Ich habe der Mannschaft immer wieder gepredigt, dass wir an unser Leistungslimit gehen müssen. Das hat man zuletzt auch gegen den HSV gesehen. Wir sind sehr viel gelaufen in diesem Spiel, haben sogar mehr Meter abgespult als der Gegner. Das ist für unser Spiel wichtig. Wir haben viel investiert in die Partie und haben dieses gute Gefühl mit in die aktuelle Woche genommen.“ Die Mannschaft sei zudem noch enger zusammengerückt und habe auch qualitativ dazugewonnen. „Wenn ich die Trainingsarbeit ansehe, geht mir das Herz auf“, zeigte er sich hochzufrieden.

Daher ist auch nicht damit zu rechnen, dass der Trainer viel an seiner zuletzt so erfolgreichen Anfangsformation ändern wird, auch wenn er sich am Freitag – wie immer – nicht in die Karten blicken ließ: „Wer auflaufen wird, lasse ich mir noch offen.“

Eine Option sein könnte Sebio Soukou sein, der nach Gelbsperre wieder zurückkehrt. Wie auch immer die Mannschaft aussieht, sie wird sich darauf einstellen müssen, dass Torjäger Tim Kleindienst wieder in die Heidenheimer Startelf zurückkehrt. „Er ist der Unterschiedsspieler in der Offensive der Heidenheimer. Ein Spieler, der unheimlich einsatz- und lauffreudig ist und seine Tore erzielt. Es wird viel Arbeit sein, ihn zu stoppen. Wir haben es in der Defensive zuletzt aber auch gut gemacht und werden versuchen, ihn so an die Kette zu legen, dass er gegen uns nicht trifft“, sagte Schwartz.

