Schunk scheitert im DM-Viertelfinale

Biberach. Die an Nummer eins gesetzte Nastasja Schunk vom TC BASF Ludwigshafen hat bei den deutschen Tennis-Hallen-Meisterschaften der Damen bereits im Viertelfinale die Segel streichen müssen. Die Altriperin unterlag Mara Guth (TC Bad Vilbel) aus dem Porsche Junior Team mit 6:3, 3:6 und 2:6. In einem hochklassigen Match machte die 18-Jährige kaum Fehler und kam nach dem verlorenen ersten Satz noch stärker zurück.

Guth setzte sich am Samstag auch im Halbfinale mit 6:4, 2:6 und 6:3 gegen Sina Hermann vom Heidelberger Tennis-Club 1890 durch, unterlag im Finale am Sonntag dann aber Eva Lys vom Club an der Alster mit 2:6 und 4:6. red