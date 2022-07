Schütz holt vier Titel

Mannheim. Süddeutsche Kanu-Meisterschaften haben beim WSV Mannheim-Sandhofen eine lange Tradition. Unterstützt von vielen Zuschauern trumpfte bei bestem Paddelwetter das komplette Team auf dem Altrhein an der Riedspitze auf und gewann 57 Medaillen – darunter 19 goldene. Wenn in sechs Wochen die Deutschen Meisterschaften in Brandenburg anstehen, wird der WSV Sandhofen 25 junge Sportler ab 13 Jahren an den Start schicken. Die meisten haben sich bei den „Süddeutschen“ qualifiziert.

Junior Tim Schütz war mit vier Titeln sowie dreimal Silber und einmal Bronze der erfolgreichste Kajakfahrer. Die ukrainischen Zugänge Andrej Korostylov und Ilja Bartashov standen ihm im Canadier jedoch kaum nach. In der Jugendklasse sicherte sich Korostylov vier Siege, zweimal Silber und einmal Bronze, Bartashov holte drei Gold- und vier Silbermedaillen.

Bei den Kajak-Mädchen präsentierte sich Grete Köntopp mit einem ersten und einem zweiten Platz sowie zwei Bronzemedaillen in Topform. Auch Marko Klass überzeugte mit zwei Siegen und drei zweiten Plätzen. Auf dem Podest standen zudem Emil Flohr, Volodymir Motornyi, Jana Alt, Max Mauer, Emilia Zaubzer, Anhelina Bazylevska und Maria Saltovska sowie Paula Maurer (Damen-Leistungsklasse). sd