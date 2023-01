Schüssler folgt auf Hutter

Lützelsachen. Rick Hutter, in der fünften Saison Trainer des Fußball-Kreisligisten TSG 91/09 Lützelsachsen, rückt im Sommer in die Sportliche Führung des Vereins, übergibt seine Mannschaft zum 1. Juli an Frank Schüssler und unterstützt die Fußballabteilungsleiter Gültekin Isci und Jürgen Richter.

„Für uns war klar, dass wir diesen Schritt nur gehen können, wenn wir unsere beiden Aktivitätsmannschaften weiterhin in besten Händen wissen. Da waren wir uns mit Rick Hutter sofort einig, der ansonsten auch gerne in seiner bisherigen Position weitergemacht hätte“, sagt Isci. Glücklicherweise konnte man mit Frank Schüssler die absolute Wunschlösung gewinnen. gi/ü