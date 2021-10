Schriesheim feiert Coup

Schriesheim. Da der Wettkampfbetrieb in den Bundesligen aufgrund der Ringer-Weltmeisterschaften in Oslo für zwei Wochen ruht, hat sich die ganze Aufmerksamkeit auf den Doppelkampftag in der Regionalliga konzentriert. Der KSV Schriesheim bezwang als krasser Außenseiter die ungeschlagene KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt mit 23:16.

Mit sechs Einzelsiegen, dazu in den Schlüsselkämpfen 61 und 130 kg legte Schriesheim den Tabellenführer förmlich aufs Kreuz. Virgil Munteanu (61 kg GR mit 18:2 gegen Makaev), Alexandru-Ionut Asan (66 kg FS mit 9:1 gegen Buck), Wladimir Berenhardt (71 kg GR auf Schulter gegen Wolny), Rahmatullah Moradi (80 kg FS kampflos), Ionut-Alexandru Caras (86 kg GR auf Schulter gegen Weißhaar) und Trainer Attila Tamas (130 kg GR auf Schulter gegen Stumpe) waren die Matchwinner.

Schnell wieder auf dem Boden

Ärgerlich war dann aber das hauchdünne 13:14 in eigener Halle gegen die WKG Weitenau-Wieslet. Selbst erneut sechs Einzelerfolge durch Virgil Munteanu (61 kg GR kampflos), Wladimir Berenhardt (71 kg GR mit 3:1 gegen Simon Dürr), Luciano Testas (75 kg FS mit 4:4 gegen Bachmann), Rahmatullah Moradi (80 kg FS mit 8:0 gegen Kronenberger), Ionut-Alexandru Caras (86 kg GR mit 3:1 gegen Jonas Dürr) und Attila Tamas (130 kg GR mit 13:0 gegen Herzog) reichten diesmal nicht.

Der ASV Ladenburg holt seinen Kampf gegen die RG Hausen-Zell wegen der Ausrichtung der Deutschen B-Jugendmeisterschaften am nächsten Sonntag nach. Am Feiertag gab es aber auch für die Mannschaft um Trainer Hossein Alizadeh eine knappe Niederlage beim schwächer eingeschätzten KSV Rheinfelden zu verbuchen. Mit nur neun Mann angetreten unterlag Ladenburg mit 15:16 und konnte sich nur über die Erfolge von Asis Isaev (57 kg FS mit 15:0 gegen Hinderer), Alexander Riefling (71 kg GR auf Schulter gegen Loritz), Pouria Taherkani (80 kg FS mit 19:0 gegen Czenstkowski) und Kevin Schwäbe (98 kg FS mit 10:0 gegen Frick) freuen. Die Quittung: Der ASV rutschte auf Rang vier ab. T.P.

