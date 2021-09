Schriesheim bejubelt ersten Saisonsieg

Nieder-Liebersbach. Das Wochenende des insgesamt dritten Kampftages der nordbadischen Ringer sah überwiegend klare Erfolge der favorisierten Teams. Das mit Spannung erwartete Derby in der Regionalliga entschieden die Gäste vom ASV Ladenburg dabei deutlicher als erwartet mit 21:8 bei Aufsteiger SVG Nieder-Liebersbach für sich. Damit feierten die Ringer aus der Römerstadt bereits den dritten Sieg im dritten Kampf.

Die Gastgeber aus dem Odenwald waren lediglich durch Daniel Layer (61 kg, GR) und Sören Stein (75 kg, GR) erfolgreich und verloren gleich vier der sogenannten „Schlüsselkampfe“. Dabei ging es zwischenzeitlich äußerst knapp zu, aber weder Vladut-Alexandru Stefan, noch Louis Lay konnten ihre zum Teil klaren Punktvorsprünge über die Zeit bringen und mussten sich letztlich geschlagen geben.

Für den ASV siegten Yunus Bagci (57 kg, FS), Malik Bicekuev (66 kg, FS), Alexander Riefling (71 kg, GR), Daud Moritz Elembaev (75 kg, FS), Beat Schaible (80 kg, FS), Stiven-Brandy Schäfer (86 kg, GR), Pouria Taherkani (98 kg, FS) und Kevin Schwäbe (130 kg, GR).

Sieben aus zehn für den KSV

Große Freude und Erleichterung herrschte beim dritten nordbadischen Regionalligavertreter KSV Schriesheim über den ersten Saisonerfolg: Das Team um Attila Tamas siegte überraschend deutlich mit 24:12 gegen den württembergischen AB Aichhalden und gewann dabei durch Virgil Munteanu (61 kg, GR), Wladimir Berenhardt (71 kg, GR), Luciano Testas (75 kg, FS), Furkan Yilderim (75 kg, GR), Rahmatullah Moradi (80 kg, FS), Ionut-Alexandru Caras (86 kg, GR) und Attila Tamas (130 kg, GR) sogar sieben der zehn Einzelkämpfe.

Eiche schlägt Ziegelhausen

In der Oberliga Gruppe B behielt in einer Begegnung zweier personell stark dezimierter Teams Gastgeber Eiche Sandhofen mit 23:16 die Oberhand gegen den AC Ziegelhausen. Der AC griff zwar auf seine Oldies Janusz Sobczak und Pawel Zagorski zurück, blieb aber trotz dieser personellen Variante letztlich erfolglos. Die Mannheimer punkteten vor allem in den leichten Klassen. Damit konnten sie auch den Umstand ausgleiche, dass sie in den schweren Klassen zwei Kämpfe unbesetzt lassen mussten. T.P.