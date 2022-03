Schnelles Aus für den TV Käfertal

Hagen. Beim Finalturnier in Hagen haben die Faustball-Herren des TV Käfertal am Wochenende eine Medaille klar verpasst. Die Mannschaft von Trainer Leo Goth unterlag am Samstag in der Vorrunde nach dem 0:3 gegen den TSV Pfungstadt auch dem gastgebenden TSV Hagen mit 1:3 (6:11, 11:6, 6:11, 10:12).

Die Käfertaler, die vor einem Jahr noch das Endspiel erreicht hatten, gaben zwar alles, um den etatmäßigen Hauptangreifer Marcel Stoklasa zu ersetzen, doch dieser Ausfall wog zu schwer. Im vierten Satz konnte der TVK eine 8:6-Führung nicht nach Hause bringen. Den längsten Ballwechsel der Partie hatten sich beide Teams für den Schluss aufgehoben – mit dem besseren Ende für Hagen. Philip Hofmann verwandelte im x-ten Anlauf zum 12:10 und damit zum 3:1-Erfolg.

Der Titel ging an Pfungstadt mit einem 3:0-Finalsieg gegen Hagen. cr