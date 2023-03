Schnell zurück an der Linie

Mannheim. „Ich bin brutal heiß auf diesen Job“ – mit diesen Worten meldet sich Peter Brandenburger in der Fußball-Kreisliga zurück. Der 50-Jährige übernimmt das Traineramt beim Aufsteiger SKV Sandhofen. Nach dem überraschenden Aus des langjährigen Trainers Christian Hofsäß ging mit Brandenburger plötzlich alles ganz schnell.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich wurde kurz nach dem Rückzug von Christian vom Verein kontaktiert. Der Austausch war auf Anhieb gut, ich sehe viel Potenzial in der Mannschaft, kenne viele Spieler und halte Sandhofen für einen stabilen Verein“, freut sich Brandenburger über sein neues Engagement.

Noch Ende November warf er bei Ligakonkurrent Rheinau hin, obwohl der SC zu dem Zeitpunkt mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze thronte. „Das Thema ist für mich abgehakt und ich will mich auch gar nicht mehr dazu äußern. In den letzten Monaten habe ich aber nie den Kontakt in die Kreisliga verloren, war im ständigen Austausch mit Trainern und auch Spielern. Jetzt bin ich zurück.“ Mit Brandenburger hat Sandhofen nun einen großen Trainernamen im Mannheimer Fußballkreis an der Seitenlinie. Der Coach stand vor Rheinau auch schon beim VfB Gartenstadt oder der zweiten Garde des SV Waldhof in der Verantwortung. SKV-Vorstand Fritz Reubold ist stolz auf seinen Trainercoup, blickt aber erst einmal auf den schmerzhaften Abschied von Christian Hofsäß zurück.

Mehr zum Thema Lokalsport Mannheim SKV landet Trainer-Coup Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Kreisliga Duell der Gegensätze Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball–Kreisliga Junge Wilde des VfB überrennen Rheinau Mehr erfahren

„Christian ist aus gesundheitlichen Gründen gegangen. Das kam für uns alle sehr überraschend, vor allem da wir noch wenige Tage zuvor konstruktive Gespräche über den zukünftigen Kader hatten. Der ganze Verein wünscht ihm alles Gute“, erklärt Reubold. „Wir haben dann einen erfahrenen Trainer gesucht, der uns auch mit seinen Kontakten und seinem Netzwerk helfen kann. Peter ist der richtige Mann. Mit ihm wollen wir nun unseren Kader kontinuierlich umbauen und uns weiter in der Kreisliga etablieren.“

Schon am Sonntag beim 2:3 in Ilvesheim saß Brandenburger auf der Trainerbank, nun wartet schon das erste Heimspiel gegen Hockenheim. „Wir wollen uns in der laufenden Saison sicherlich noch ein bis zwei Plätze in der Tabelle verbessern und unsere Distanz auf die Abstiegszone halten. Die Mannschaft zieht im Training super mit und ich spüre von Anfang an eine große Unterstützung im Verein.“ Doch Brandenburg-Kenner hatten den Erfolgscoach nach seinem Abgang in Rheinau eher in einer höheren Liga erwartet. Statt Verbandsliga oder Landesliga heißt es aktuell aber erst einmal Mittelmaß in der Kreisliga.

„Für mich ist das aber alles andere als ein Abstieg. Natürlich haben wir hier in Sandhofen eine andere Zielsetzung als beispielsweise noch in Rheinau. Hier kann aber etwas aufgebaut werden und das reizt mich sehr.“ Für den maximalen Erfolg hat sich Brandenburger kurz nach seiner Zusage auch direkt an die Arbeit gemacht, führte erste Gespräche mit potenziellen Spielern für die kommende Saison. „Es gab jetzt auch schon positive Signale für die kommende Saison. Wir wollen aber auch erst einmal den bestehenden Kader prüfen, schon jetzt gibt es hier einige gute Kicker. Wir werden in der nächsten Saison nicht mit einer runderneuerten Mannschaft auf dem Feld stehen.“

Aufbauarbeit reizt den Coach

Für die kommenden Wochen wünscht sich der Trainer auch erst einmal Zeit, einen direkten Brandenburger-Effekt erwartet er nicht. „Es wird jetzt dauern, bis hier eine Handschrift erkennbar sein wird. Die Spieler müssen sich an mich gewöhnen und andersrum.“

Ehrliche Freude gibt es auch an seiner alten Wirkungsstätte. Rheinau-Trainer Maurice Hirsch, der mit Brandenburger gut befreundet ist und dessen Nachfolger wurde, wünscht seinem Kontrahenten viel Erfolg. Mit einer Ausnahme. „Peter ist ein Fußball-Fachmann und sicher ein großer Gewinn für Sandhofen. Ich freue mich, dass er eine neue Aufgabe bei einem guten Verein gefunden hat. Deshalb ganz viel Glück – außer am 10. April gegen uns.“