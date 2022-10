Schmid wirft das Handtuch

Oftersheim/Schwetzingen. Paukenschlag beim Handball-Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen: Chefcoach Thorsten Schmid legte nach der 26:29-Niederlage gegen SG Pforzheim/Eutingen sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. „Ich habe das Gefühl, die Mannschaft in weiten Teilen nicht mehr zu erreichen“, begründete der Übungsleiter seine Entscheidung. Bereits vor zwei Wochen hatte Schmid das Gespräch mit dem Sportlichen Leiter Martin Schmitt gesucht, um über die unbefriedigende Situation zu sprechen.

„Damals hat Thorsten schon kommuniziert, dass es zwischen ihm und dem Team nicht hundertprozentig harmoniert. Wir sind so verblieben, dem Ganzen noch Zeit zu geben und die nächsten Spiele abzuwarten. Dass er nach so kurzer Zeit seinen Rücktritt erklärt, damit habe ich nicht gerechnet.“

Erst im Juli diesen Jahres war Schmid auf Axel Buschsieper gefolgt und mit der Mission angetreten, die HG in ruhigere Fahrwasser zu führen. In der vergangenen Saison hatte der Club in der Relegationsrunde den Abstieg aus der dritthöchsten Spielklasse abgewendet. Nach nur dreieinhalb Monaten und fünf Ligaspielen fand die gemeinsame Reise nun ein jähes Ende. Die „Hyänen“ rangieren aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz mit 2:8 Punkten. Dem einzigen Sieg gegen Baden-Baden (27:21) stehen teils deutliche Niederlagen wie gegen Kornwestheim (27:36) und Heilbronn-Horkheim (28:35) gegenüber. Das Training übernimmt zunächst Christoph Lahme, bisheriger Co-Trainer und Coach des A-Jugend-Teams. Lahme wird auch in der kommenden Partie beim TV Willstätt (Samstag/20 Uhr) an der Seitenlinie stehen. sz/ü