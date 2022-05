Schlusslicht in die Schranken gewiesen

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal-Vogelstang haben in der Verbandsliga einen Sieg geholt und eine Niederlage kassiert. „Zu Hause gegen den Tabellenführer SG Heidelberg-Neuenheim haben wir uns keine Chancen ausgerechnet, sondern das Ganze eher als Trainingsspiel betrachtet“, erklärte Teamsprecherin Heike Czech. Neben dem Doppel Sommer/Pahl punkteten im Einzel im hinteren Paarkreuz Melanie Pahl zweimal und Christine Klumb einmal. „Mit der 4:8-Niederlage haben wir uns dann letztlich aber doch noch gut verkauft“, sagte Czech.

Einen Tag später feierten die Mannheimerinnen dann gegen den Tabellenletzten TTC Weingarten einen 8:4-Heimerfolg. „Das war ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollten. Weingarten ist komplett und auch mit seiner Spitzenspielerin Samira Apfel angetreten, die auch ihre drei Einzel und das Doppel gewann“, sagte Czech. Allerdings punkteten auch die Mannheimerinnen in Weingarten. Die nötigen Zähler für den Sieg holten das Doppel Kerstin Sommer/Melanie Pahl. Im Einzel gewannen Sabine Lehr, Melanie Pahl und Heike Czech jeweils zweimal, Kerstin Sommer steuerte einen Sieg bei. Die SG-Damen belegen nun den dritten Tabellenplatz, zwei Spiele stehen nächste Woche noch aus. „Die beiden anderen Spiele in der Klasse wurden aber wieder einmal nicht gespielt und einfach kampflos gewertet“, ärgerte sich Teamsprecherin Czech.

Herren trotz Niederlage entspannt

Die Tischtennis-Saison geht langsam in ihre Endphase. © Berno Nix

Die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang verloren ihr Heimspiel gegen den Tabellenneunten TSV Amicitia Viernheim deutlich mit 2:9. Dennoch hat das Team von Kapitän Robert Hackmann bei noch zwei ausstehenden Spielen in der Verbandsliga eine gute Ausgangssituation in Sachen Ligaverbleib. Luis Miguel Oliveira Neves und Hackmann gewannen ihr Doppel. In den Einzeln konnte nur Paul Rebsam ein Spiel gewinnen. Die nächste Partie bestreitet der Ligavierte am Samstag, 14. Mai, beim Siebten VfB Mosbach-Wallstadt.

Einen Sieg und eine Niederlage gab es auch für die Herren der DJK St. Pius in der Verbandsklasse. Bei der TTG Walldorf verloren die Neuhermsheimer, bei denen Aaron Heintz (2), Moritz Müller und Marcus Wigand punkteten, mit 4:9. Die geplante Partie bei der TTG Neckargerach/Guttenbach gewannen die Mannheimer kampflos mit 9:0, da der Ligavorletzte nicht antrat.

Die DJK St. Pius bleibt Tabellenvierter und kann locker in die abschließenden drei Partien gehen. Das nächste Spiel bestreiten die Neuhermsheimer in eigener Halle am Samstag, 14. Mai, 18.30 Uhr gegen den BJC Buchen. Ligakonkurrent DJK Käfertal/Vogelstang II war spielfrei und wird auch nicht zum Spiel am 7. Mai in Buchen antreten. Dafür trifft die DJK II, die in der Tabelle der Verbandsklasse auf dem Relegationsplatz liegt, am Sonntag, 8. Mai, auf den direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib, die TTG Walldorf.