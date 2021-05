Schaible bei U-23-EM stark

Ladenburg. Das Lehramtsstudium in Heidelberg hat Freistilringer Beat Schaible (Bild), den Deutschen Junioren-Vizemeister von 2019, in die Region geführt: So wechselte der 22-Jährige aus Kirchheim von seinem bisherigen Oberliga-Club Neckarweihingen zum Regionalligisten ASV Ladenburg. Der Neuzugang, der sich nun in der Männerklasse behaupten soll, trainiert seit seinem Umzug beinahe täglich am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar.

Seit zwei Jahren Bundeskaderathlet, hat er dieser Tage im Nationaltrikot erneut auf sein Talent aufmerksam gemacht. Bei der U-23-EM im nordmazedonischen Skopje landete Schaible in der Klasse bis 79 Kilogramm auf Rang 13. Bereits bei seinem Auftaktkampf traf er auf den späteren Europameister aus der Türkei. „Er hat lange Zeit gut mitgehalten und musste sich erst kurz vor Ende der Kampfzeit geschlagen geben“, sagte Ladenburgs Liga-Manager Herbert Maier.

Es ging in Skopje darum, internationale Erfahrungen zu sammeln. In der Hoffnungsrunde unterlag Schaible einem Aserbaidschaner knapp mit 3:4 Punkten. „Das war ein weiterer Schritt in Beats noch junger internationaler Karriere. In der Regionalliga ab September kann er sich in unseren Reihen sportlich weiterentwickeln“, sagt Maier. pj (Bild: Schaible)