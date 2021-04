Mannheim. Der Hessische Fußball-Verband hatte es schon frühzeitig beschlossen, die Kollegen aus dem Südwesten (Rheinland-Pfalz/ Saarland) zogen ebenfalls noch vor Ostern nach und setzten einen Schlussstrich unter die seit Ende Oktober unterbrochene Saison. Am vergangenen Freitag pfiff dann auch der Badische Fußballverband (bfv) wie bereits berichtet die Saison 2020/ 21 ab – ohne Wertung. Die im Herbst ausgetragenen acht Spieltage sind somit bedeutungslos geworden, Teams in aussichtsreicher Tabellensituation sind ihrer Chance auf einen möglichen Aufstieg oder Relegationsspiele beraubt.

Viktoria profitiert erneut

Dazu zählt auch der VfL Kurpfalz Neckarau, der in der Landesliga Rhein-Neckar mit einem Spiel Rückstand auf Rang vier lag. Dennoch zeigt VfL-Trainer Feytullah Genc Verständnis für die Entscheidung des Badischen Verbands: „Natürlich ist es schade für die Teams. Und dabei vor allem für meine Jungs, die sich mit harter Arbeit und viel Fleiß eine hervorragende Position erarbeitet haben. Prinzipiell ist es aber sicher die richtige Entscheidung, da wir noch sehr weit weg von einem längeren und regulären Trainingsbetrieb sind.“

Pokalrunde steht noch aus Im Badischen Pokal stehen noch die beiden Halbfinalspiele 1.FC Mühlhausen gegen SV Waldhof und ATSV Mutschelbach gegen FC Astoria Walldorf aus. Im Mannheimer Kreispokal bestreiten der MFC 08 Lindenhof II und Amicitia Viernheim noch ein Nachholspiel der 3.Runde. Der Sieger bestreitet das Viertelfinale gegen die TSG Rheinau. Im Halbfinale stehen bereits der FV Brühl II, die SG Hohensachsen und die SG Oftersheim. Termine für die Pokal-Spiele gibt es bislang noch nicht. wy

In den bfv-Spielklassen der Herren, Frauen und Jugend von der Verbandsliga abwärts gibt es per Verbandsbeschluss also keine Auf- und Absteiger. In der Mannheimer Kreisliga ist der SC Rot-Weiß Rheinau Leidtragender des Saisonabbruchs. Die Elf von Trainer Peter Brandenburger lag zuletzt auf Rang zwei und hatte den Landesliga-Aufstieg bereits im Visier. Doch auch Brandenburger hegt keinen Groll, sondern trägt den Beschluss mit: „Es war zu erwarten, dass diese Entscheidung fallen wird aufgrund der letzten Wochen und der steigenden Zahlen. Aus sportlicher Sicht ist es für uns sehr schade, weil wir wirklich einen guten Lauf hatten. Aber wir verstehen und akzeptieren die Entscheidung, die Gesundheit steht über allem“, kommentiert der erfahrene Coach die Situation.

Bereits zum zweiten Mal von einem Saisonabbruch ohne Wertung profitiert indessen der FC Viktoria Neckarhausen. In der Vorsaison und auch in der jetzt beendeten Spielrunde war der Club in der Kreisklasse A1 akut abstiegsgefährdet. Für FC-Trainer Gabriel Reiß war der Abbruch der einzig richtige Schritt. „Das sage ich nicht nur, weil wir Vierzehnter sind. Wir sind Sportler und wollen uns bald wieder sportlich beweisen“, so Reiß. „Meiner Meinung nach hätten aber der Abbruch schon viel früher kommen können.“

Somit starten die Spielklassen gemäß eines Rahmenterminplan-Entwurfs, der sich an den Vorjahren orientiert, voraussichtlich Ende August mit den identischen Mannschaftsbesetzungen – vorbehaltlich neuer oder abgemeldeter Teams. In der Landesliga trifft dies auf den TSV Neckarbischofsheim zu, der sich für die kommende Runde in die Kreisliga Heidelberg zurückziehen will. Eine Diskussion über alternative Spielmodelle wie einer Staffelteilung oder einer Vorrunde mit anschließender Auf- und Abstiegsrunde, stellt Kreisvorsitzender Harald Schäfer für die kommende Runde erst einmal zurück. „Bei uns stellt sich die Situation nicht so dar wie beispielsweise im Kreis Odenwald, wo diese alternativen Modelle bereits in dieser Saison gestartet wurden“, berichtet Schäfer. „Dort bestanden Ligen mit großer Staffelstärke und die Wetterlage im Winter gestaltet sich im Odenwald dann doch nochmals anders als hier im Mannheimer Raum.“

Von der Saison 2020/21 wird in späteren Nachschlagewerken letztlich also nur noch ein Wettbewerb zeugen: Die Pokalrunden, die inzwischen schon weit fortgeschritten sind, sollen fortgesetzt werden. Für den Mannheimer Kreispokal könnte sich Schäfer eine Lösung wie in der Vorsaison vorstellen, als die Schlussrunden in die nächste Saisonvorbereitung integriert wurden. „Für uns wäre das eine tolle Sache“, betont Manuel Sälzler, Trainer des MFC 08 Lindenhof II, der mit dem B-Ligisten noch im Rennen ist. Für den um den Aufstieg gebrachten Tabellenzweiten immerhin noch eine kleine Chance auf ein Happy End.

