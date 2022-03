SC Käfertal spürt Rückenwind

Mannheim. Fünf Neuzugänge konnte Uwe Bertsch, Trainer des A-Ligisten SC Käfertal, zum Trainingsauftakt in der Winterpause begrüßen. Nach zwei absolvierten Rückrundenspielen haben sich alle bereits als Volltreffer erwiesen. Der Prominenteste aus der Riege der Neuerwerbungen ist Dennis Franzin, der vom SC Rot-Weiß Rheinau kam.

„Man sieht seine Klasse und man merkt, dass es ihm bei uns gut gefällt. Er ist ein Führungsspieler und Antreiber“, so Bertsch. Auch Daniel Windecker, Patrick Stoll, Wolfgang Foot und Maximilian Minghe haben ihre Qualitäten bereits unter Beweis gestellt. Dafür spricht auch die Ausbeute von vier Punkten in den beiden Rückrundenpartien gegen Hohensachsen und Heddesheim II.

„Sind auf dem richtigen Weg“

„Wenn man sieht, dass wir in der Vorrunde in diesen beiden Spielen mit zwei Niederlagen gestartet sind, sind wir auf dem richtigen Weg“, sagt Bertsch. Musste er in der ersten Saisonhälfte trotz eines 27-Mann-Kaders aufgrund von Verletzungen und Krankheiten immer nur mit 14 oder 15 Mann auskommen, scheint sich die Lage nun zu bessern. Zudem lieferte die TSG Lützelsachsen II am vergangenen Wochenende Schützenhilfe für die Käfertaler und besiegte die DJK Feudenheim, die den begehrten zweiten Platz hält, etwas überraschend mit 2:0.

„Wir müssen uns in den nächsten drei, vier Wochen zusammenreißen und auf jede Unzulänglichkeit der anderen reagieren, um dann lange oben mit dabei zu sein“, so Bertsch, der mit seinem Team nun die TSG Lützelsachsen II bespielen muss. Deren Resultat gegen Feudenheim hat ihn beeindruckt: „Sie haben zu Null gespielt. Wir sind vorgewarnt und rechnen damit, dass sie sich bestimmt nicht ergeben werden.“ wy