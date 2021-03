Aue/Sandhausen. Die Ausbeute von vier mageren Punkten nach fünf Einsätzen an der Seitenlinie ist dürftig. Dennoch legte sich Präsident Jürgen Machmeier unmittelbar nach der 0:2-Pleite beim FC Erzgebirge Aue fest: Die bisherigen Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits werden den SV Sandhausen bis zum Saisonende betreuen. Angesichts der Statistik mag dieser Schachzug zwar verwundern, doch ein neuer Coach würde die Sorgen im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wohl auch nicht lindern.

AdUnit urban-intext1

„Wir werden mit ihnen weitermachen. Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger ist kein Vorwurf zu machen, sie genießen unser Vertrauen und das der Mannschaft“, sagte der Club-Boss, dessen Ärger sich zum einen auf die eigenen SVS-Fehler bezog, aber auch auf die Schiedsrichterleistung. Nach einem Zweikampf im Strafraum ging Julius Biada beim Stand von 0:1 zu Boden, doch der Unparteiische Thorben Siewer pfiff nicht. „Uns wird im zweiten Auswärtsspiel in Folge ein Elfmeter verweigert“, polterte Machmeier. „Weder der Schiedsrichter noch der Video-Assistent im Kölner Keller haben eingegriffen. So gewinnt man den Eindruck, dass man uns nicht mehr in der Liga haben möchte.“

Ganz so einfach ist es aber nicht. Eine Mannschaft, die in der Fremde nur eines von 13 Spielen für sich entscheiden konnte, und seit drei Spielen auf einen eigenen Treffer wartet, steht zu Recht auf einem Abstiegsplatz. Hilfreich war in Aue natürlich auch nicht, dass in Kevin Behrens der mit acht Treffern beste Torschütze des Clubs gelbgesperrt ausgefallen war. Ersatzmann Daniel Keita-Ruel war zwar bemüht, strahlte jedoch selten Gefahr aus. Auch Alexander Esswein und Biada blieben bei ihren Abschlüssen glücklos.

Nach der Pause gegen Würzburg

Auf der Gegenseite nutzten die Sachsen eine Unachtsamkeit der SVS-Hintermannschaft, um durch Justin Krüger in Führung zu gehen (54.). Die personell geschwächten Auer warteten nun ab und lauerten auf Konter. Zwanzig Minuten vor dem Ende sorgte Pascal Testroet für die Entscheidung.

AdUnit urban-intext2

Machmeier fand: „Wir haben insgesamt zu viele Fehler gemacht. Wir hatten Chancen, haben aber wieder verloren. Gegen Ende haben auch die letzten Prozentpunkte an Gier und Konzentration gefehlt. Aufgeben ist dennoch keine Option.“

Jedoch läuft dem SVS die Zeit davon. Acht Spieltage vor dem Ende beträgt der Rückstand auf den rettenden 15. Platz vier Zähler. Da auswärts auch weiterhin wenig bis gar nichts funktioniert, sind die Schwarz-Weißen im Heimspiel gegen Schlusslicht Würzburger Kickers zum Siegen verdammt. Dieser Drucksituation ist sich auch Kleppinger bewusst. Der 63-Jährige mahnt: „Wir müssen schauen, dass wir wieder zu Hause punkten. Nur mit den Heimspielen wird es schwierig, dessen sind wir uns bewusst, aber die Heimspiele sind jetzt erst mal unser Fundament. Wir müssen gegen Würzburg unbedingt gewinnen, um wieder mehr Sicherheit aufzubauen.“

AdUnit urban-intext3

Fehlen wird am Sonntag, 4. April, allerdings Gerrit Nauber. Der Innenverteidiger sah die fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. mjw/ü