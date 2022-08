Salger zurück im Training

Ludwigshafen. Linkshänder Stefan Salger ist wieder eine Option für den Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen. Der Rückraumspieler ist während des Trainingslagers in Tirol ins Mannschaftstraining eingestiegen und ist laut Trainer Michel Abt „auf einem sehr guten Weg“.

Krankheitsbedingt musste Neuzugang Sebastian Trost etwas kürzertreten, ist nun aber wieder fit. Julius Meyer-Siebert, der eine Verletzung aus der vergangenen Saison mit in die Vorbereitung brachte, war in Tirol wohl dabei, konnte aber nur individuell arbeiten.

Weiter geht es für die Eulen nun am Wochenende beim dreitägigen Sparkassen-Cup mit Spielen in Gensungen und Eisenach. Am Freitag heißt der Gegner in Gensungen TBV Lemgo-Lippe, am Tag danach geht es entweder gegen MT Melsungen oder den VfL Gummersbach. Mit von der Partie ist dann auch Linksaußen Lion Zacharias. red