Salger trifft mit Abpfiff

Ludwigshafen. Nächster Handball-Krimi in der Friedrich-Ebert-Halle: Die Eulen Ludwigshafen haben vor 1000 Zuschauern mit dem letzten Wurf ihr Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen mit 26:25 (14:14) gewonnen. Diesmal war Rückraumspieler Stefan Salger der Matchwinner für den Zweitligisten. Der 2,07-Meter-Mann tankte sich durch die gegnerische Abwehr und zimmerte den Ball mit der Schlusssirene zum wichtigen Erfolg ins Tor.

Die Pfälzer spielten erneut stark ersatzgeschwächt. Neben Pascal Bührer und Pascal Durak fehlten auch Jannek Klein und Jannik Hofmann. Jan Remmlinger, der aktuelle etatmäßige Mittelmann, musste ebenfalls verletzt passen. Somit fungierte Marc-Robin Eisel als Spielmacher, Hamm führte nach elf Minuten mit 7:5. Die Eulen vergaben bereits im ersten Durchgang zu viele Chancen. In der zweiten Hälfte war ASV-Keeper Felix Storbeck (13 Paraden) ein großer Faktor, so dass die Eulen einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Sechs Minuten vor Schluss führte Hamm mit 23:22 (54.) und hatte zwei Spieler mehr auf dem Feld. Doch in doppelter Unterzahl gelangen den Eulen in der Abwehr wichtige Ballgewinne. Enis Keskic und Hendrik Wagner brachten Ludwigshafen wieder mit 24:23 (55.) in Front. Hamm blieb dran und glich durch einen Siebenmeter von Fabian Huesmann 28 Sekunden vor dem Ende zum 25:25 (59.) aus. Doch Salger hatte das letzte Wort.

Eulen: Asanin, Urbic (ab 47.) – Salger (3), Dietrich (2), Wagner (8/1), Falk (6), Keskic (2), Meddeb (1), Eisel (3), Haider (1). bol

