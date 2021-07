Saisonstart wirft seine Schatten voraus

Mannheim. Auf dem Kunstrasenplatz der MTG Mannheim wird derzeit fleißig geschwitzt. Die American- Football-Abteilung der MTG bereitet sich auf den für August vorgesehenen Ligastart vor. Während für die Mannheim Banditaz der Spielplan für die Runde in der Südwest-Gruppe der 2. Damen-Bundesliga bereits steht, warten die Herren der Mannheim Bandits noch auf die Termine der Oberliga Baden-Württemberg, in der die Schwarz-Roten als Aufsteiger an den Start gehen.

„Die Teams auf den Plätzen sieben und acht steigen direkt ab und der Sechste spielt Relegation. Wir wollen zeigen, dass wir in die Oberliga gehören und den Klassenerhalt ohne Relegation schaffen“, umreißt Abteilungsleiter Essam Shurbaji das Saisonziel des Liganeulings um den neuen Headcoach Christian Kempf. Auch Kevin Moore, der die „Banditen“ in der coronabedingt gehörig zusammengeschrumpften Landesligasaison 2020 als Headcoach mit zwei Siegen gegen den einzigen verbliebenen Konkurrenten Kornwestheim Cougars zum Aufstieg führte, bleibt den MTG-Footballern als Spieler und Defensive Coordinator erhalten. „Unsere Spieler sind alle geblieben“, freut sich Shurbaji über den großen Zusammenhalt in der Bandits-Familie, schließlich machte der Corona-Lockdown auch vor den Schwarz-Roten nicht halt.

„Bei den Damen hatten wir sogar Zulauf“, berichtet Serap Shurbaji nicht ohne Stolz. Die Ehefrau von Essam Shurbaji teilt dabei nicht nur als Kommunikationsbeauftragte der Bandits die Football-Leidenschaft ihres Mannes, sondern auch als Headcoach des Damenteams. Damit aber noch nicht genug, denn auch im Trainingsstab des Herrenteams engagiert sich Serap Shurbaji als Trainerin für die Defensive Backs.

Frauen in der 2. Liga Südwest

Wegen ihrer Einstufung als Leistungssportlerinnen durften die Mannheimer Zweitligadamen in Sachen Training auch etwas früher loslegen als die Herren. „Wir hatten am 28. Mai unser erstes Training, die Herren durften ab dem 1. Juni wieder ran – alles natürlich mit Testpflicht“, berichtet Serap Shurbaji. Zuvor waren im Kontaktsport American Football nur Online-Trainingseinheiten möglich.

„Die Zeiten, als nicht trainiert werden konnte, waren nicht einfach, aber es ist uns trotzdem gelungen, dass 97 Prozent der Nachwuchsspieler an Bord geblieben sind. Man merkt, dass die Popularität unserer Sportart wächst“, führt Essam Shurbaji dies auch auf die verstärkte TV-Präsenz von American Football in Deutschland zurück.

Stand die Austragung der Footballsaison in Baden-Württemberg im Mai generell noch in Frage, steht nun fest, dass die Oberliga nach der Komplettabsage im Jahr 2020 nun am zweiten oder dritten Augustwochenende in die Saison 2021 startet. Hier treffen die Bandits auf die Heilbronn Salt Miners, Tauberfranken Wolfpack (Bad Mergentheim), die Schwäbisch Hall Unicorns II, Tübingen Red Knights, Fellbach Warriors, Reutlingen Eagles und Badener Greifs (Karlsruhe).

Die Banditaz werden in der 2. Bundesliga in der Gruppe Südwest am 29. August mit einem Auswärtsspiel gegen die Trier Stampers in die erneut pandemiebedingt verkürzte Runde starten.