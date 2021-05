Saisonabbruch sorgt für enttäuschte Gesichter

Mannheim. Seit dem 19. Mai ist die Saison in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd für die Damen des TSV Mannheim Hockey und des Feudenheimer HC auch offiziell vorzeitig beendet. Bereits am 30. April hatte der Sportausschuss des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) den Vereinen mitgeteilt, dass die Runde abgebrochen wird. Er folgte damit der erst einen Tag zuvor ausgesprochenen Empfehlung der Task Force Bundesliga. Diese berücksichtigte bei ihrer Entscheidung, dass einige Teams aufgrund örtlich geltender Corona-Beschränkungen den Spielbetrieb noch nicht wieder aufnehmen konnten.

AdUnit urban-intext1

Endgültig war das allerdings noch nicht, doch nicht nur in Mannheim zerschlug sich kurz vor Pfingsten die Hoffnung, dass die Saison angesichts sinkender Inzidenzwerte eine Fortsetzung finden könnte. Da in Sachen Aufstieg nur die Hin- und Rückrundenspiele gewertet wurden und die Aufstiegsrunde abgebrochen wurde, durfte der TuS Lichterfelde in die Erste Liga aufsteigen. Die in der Tabelle der Aufstiegsrunde vorn liegenden TSVMH-Damen müssen dagegen als Zweiter nach der Hin- und Rückrunde kommende Saison einen neuen Anlauf zur Erstligarückkehr nehmen.

„Zeitpunkt nicht plausibel“

Danbi Walsdorff und der TSVMH müssen den Aufstieg abhaken. © Sörli Binder

„Es gibt viele Vereine, die in den letzten Monaten enorm viel investiert haben – und das nicht nur finanziell –, um den aktuellen Stand zu erreichen. Daher ist der Abbruch zum jetzigen Zeitpunkt nicht plausibel“, bemängelten die TSVMH-Verantwortlichen den bereits Ende April kommunizierten Saisonabbruch in einem Schreiben an den DHB. Dies gerade auch vor dem Hintergrund, dass sich bei einer Umfrage zuvor immer noch eine Mehrheit der Vereine für eine Saisonfortsetzung ausgesprochen hatte.

Viele Leidtragende

Auch die FHC-Damen hatten für eine Saisonfortsetzung votiert, obwohl es für sie nicht mehr um den Aufstieg ging. Richtig schmerzhaft wird es für den FHC allerdings bei den Herren, die in der 1. Regionalliga Süd nach der Hinrunde als Tabellenführer Aufstiegshoffnungen hegten. Es wurde aber beschlossen, dass es zum einen keine Absteiger aus den Zweiten Ligen und zudem auch keine Aufsteiger aus den Regionalligen in die Zweiten Ligen geben wird. „Im Süden war noch die Rückrunde mit sieben Spielen zu spielen, das hätte man mit drei Doppelspiel- und einem Einfach-Wochenende gut hinbekommen“, zeigt sich Peter Lemmen, der Sportliche Leiter des FHC, von der Regelung wenig begeistert. So hat der Süddeutsche Hockey-Verband, gerade auch im Hinblick darauf, dass es keine Aufsteiger in die Zweite Liga gibt, nun am 28. Mai auch den Abbruch der Regionalligen offiziell verkündet.

AdUnit urban-intext2

Künftig werden solche Entscheidungsprozesse zumindest für die Bundesligen wohl anders ablaufen. Am 15. Mai hat der DHB-Bundestag den Weg dafür frei gemacht, dass die Erst- und Zweitligisten ihren Spielbetrieb ab der kommenden Saison selbst über den bereits im Mai 2019 gegründeten Hockeyliga e.V. als Ligaverband organisieren.