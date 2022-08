Sälzler will es allen zeigen

Mannheim. Der Neue hatte es gar nicht weit von der alten zu seiner neuen Trainerstelle. Manuel Sälzler, 33 Jahre, ist jetzt Coach beim TSV Neckarau, zuvor stand er vier Jahre beim MFC 08 Lindenhof II an der Seitenlinie. Die Stimmung zwischen den beiden Nachbarvereinen ist nicht immer unkompliziert, Sälzler wollte sich diese Chance aber keinesfalls entgehen lassen.

„Ich bin jetzt seit 14 Jahren beim MFC und sehr dankbar dafür. Als sich jedoch die Chance ergab, eine erste Mannschaft in der Kreisliga zu trainieren, musste ich zugreifen. Ich würde die Stimmung zwischen beiden Vereinen auch nicht mehr so prekär einschätzen, da hat sich vieles getan. Außerdem kann ich ja jetzt weitere Vermittlungsarbeit leisten.“

Der neue Trainer des TSV coachte sich beim MFC Lindenhof über die Jugend erfolgreich bis hin zur zweiten Mannschaft, bevor der Ruf aus der Kreisliga kam. Dass dieser Schritt auch eine Portion Druck mitbringt, ist dem Übungsleiter bewusst. „Wenn du im Fußball irgendwo das Ruder übernimmst, entsteht immer Druck, alle Augen richten sich erst einmal auf dich. Dazu kommt, dass im Nachgang meiner Verpflichtung beim TSV mir nicht alle zwingend diese neue Rolle schon zugetraut haben. Der Ansporn, genau diese Zweifler – aber auch den neuen Verein – zu überzeugen, ist enorm.“

Jetzt will der 33-Jährige seinen Worten endlich Taten folgen lassen, daher wurde in der Sommerpause fleißig am Kader gebastelt. Insgesamt zehn Neuzugänge verbuchten die Neckarauer, die jedoch den schmerzlichen Verlust von Stürmer Lars Leonhardt hinnehmen mussten. Der Torschützenkönig der vergangenen Kreisliga-Saison spielt jetzt bei Gartenstadt: „Unser Spielsystem wird sich dadurch natürlich verändern. Alles war schon sehr auf Lars zugeschnitten, jetzt werden wir nicht mehr so leicht auszurechnen sein“, sagt Sälzler. Der Kader habe zudem deutlich an Breite gewonnen.

Auch auf ein klares Ziel kann sich der Coach festlegen: „Wir würden gerne im Bereich zwischen Platz sechs und neun landen. Der TSV konnte in der Vorsaison auch immer wieder die vermeintlich großen Namen der Liga ärgern, auch daran wollen wir anknüpfen.“ bah