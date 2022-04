Sabine Hamann einstimmig bestätigt

Mannheim. Kontinuität beim Sportkreis Mannheim: Auf dem Sportkreistag am vergangenen Wochenende wurde die Sportkreisvorsitzende Sabine Hamann (Bild) mit ihrem Team einstimmig wiedergewählt. Neu in den geschäftsführenden Vorstand wurde Jennifer Bassauer gewählt, die aktuell ihr Master-Studium Sportmanagement beendet und die im Vorstand die Themenfelder Veranstaltungsmanagement und Frauen im Sport verantworten wird. Die beiden zwei bisherigen geschäftsführenden Vorsitzenden Bernhard Deigert und Kurt Herschmann wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt, ebenso wie Rico Fotis für das Ressort Finanzen und Wolfgang Winkler im Inklusionsressort. Mit Jens Rückert kam ein erfahrener Sportfunktionär für den Bereich Marketing neu ins Vorstandsteam. Uwe Zimmermann wurde als Vertreter der Verbände bestätigt, Verteterin der Sportkreisjugend ist Hannah Ziegler. red (Bild: Sportkreis)

