Saase kämpft sich durch

Großsachsen. Zweites Spiel, zweites Unentschieden für die Badenliga-Handballerinnen der HG Saase. Im Derby gegen den TSV Amicitia Viernheim rettete das Team von Trainer Branko Dojcak in den letzten Sekunden das 17:17 (6:7)-Remis. „Kämpferisch war das wieder eine sehr gute Leistung. Man merkt meiner jungen Mannschaft an, dass sie unbedingt punkten will. Spielerisch geht das aber natürlich noch deutlich besser“, bilanzierte Dojcak.

Ronja Habermaier behielt am Ende die Nerven und traf zum 17:17. © Nix

Ebenso wie der HG-Trainer konnte auch Viernheims Trainerin Steffi Dietrich vor allem mit der Chancenverwertung nicht zufrieden sein. Zudem leisteten sich beide Seiten ungewohnt viele technische Fehler, was nicht nur an den beiden guten Abwehrreihen lag. „Es war schon recht zerfahren“, gab Dojcak zu. Defensiv gelang es Saase, die beim Viernheimer Auftaktsieg gegen Rot mit sieben Treffern überragende Julia Fischer gut unter Kontrolle zu bekommen und damit dem TSV-Amicitia-Aufbauspiel das Leben schwer zu machen.

Habermeier trifft zum Endstand

Die Südhessinnen hielten zwar mit einer geschlossenen Teamleistung dagegen, schafften es aber nicht, aus der 10:8-Führung kurz nach der Pause Sicherheit zu schöpfen und sich abzusetzen. Im Gegenteil: Saase konterte, legte beim 12:10 (40.) und 15:13 (54.) selbst zwei Tore vor. Doch es blieb spannend. Saase führte 16:15 (58.), kassierte aber in Überzahl den Ausgleich (16:16, 58.) und 21 Sekunden vor dem Ende traf Meike Wegerle zur Viernheimer 17:16-Führung. „Dass wir dann noch einmal kontern konnten, war eine echte Energieleistung“, freute sich Dojcak, dass Ronja Habermaier egalisierte und für seine Mannschaft den einen Zähler rettete.

Sonderlob verteilte der HG-Coach an Pauline Rahn, die eigentlich zu einem Auslandssemester in Frankreich weilt, aber ihren Besuch zu Hause zu einem Einsatz in ihrem Team nutzte, „und ihre Sache richtig gut machte“. me

