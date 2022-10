Saarbrücken kommt dezimiert

Saarbrücken/Mannheim. Steigende Corona-Zahlen und die deutliche Zunahme von anderen viralen Infekten – auch im Profi-Fußball ist die Erkältungswelle inzwischen messbar angekommen und Drittligist 1. FC Saarbrücken ist vor dem Derby beim SV Waldhof (Samstag, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) ebenfalls davon betroffen. Am Donnerstag waren nur 18 Feldspieler auf dem Trainingsplatz und mit Mike Frantz, Robin Scheu, Freddy Rechtenwald sowie Kasim Rahibic fallen vier Spieler definitiv aus. Bei Boné Uaferro (positiver Corona-Test) wird es sich wie bei Pius Krätschmer kurzfristig entscheiden, ob sie mit nach Mannheim fahren können.

FCS-Trainer Uwe Koschinat sprach bei der Pressekonferenz am Freitag daher von einer „nicht ganz leichten“ Situation. „Wir müssen mit einem etwas dezimierten Kader antreten“, räumte Koschinat ein, betrachtet seine Elf aber weiter als „sehr, sehr starke Mannschaft, von der ich erwarte, dass sie eine Top-Leistung abliefert.“ Mit Blick auf die Tabelle – Saarbrücken (5./17 Punkte) hat nur einen Zähler Vorsprung auf den SVW (8./16) – und die Ambitionen beider Teams ist auch an der Saar jedem klar, was in diesem Derby auf dem Spiel steht. „Da ist wahnsinnig viel Sprengkraft drin“, sagte Koschinat zu einem „Spiel zweier Teams, die keine heiße Liebe verbindet“. Neben der geografischen Nähe wird der Südwest-Vergleich am Samstag aber noch mehr von der Erwartungshaltung beider Fan-Lager geprägt, in denen sich die Stimmung auf beiden Seiten zuletzt in Grenzen hielt. Die Leistungsdelle beim SV Waldhof ist bekannt, Saarbrücken kommt mit bislang fünf Unentschieden ebenfalls nicht so voran wie gewünscht.

Das Derby elektrisiert die Fans aber dennoch: Der 4000 Zuschauer fassende Gäste-Block im Benz-Stadion war in kürzester Zeit ausverkauft, insgesamt rechnet der SVW mit 12 000 bis 14 000 Zuschauern. Wegen Parallelveranstaltungen am Samstag wie etwa die Veterama, werden die Zuschauer gebeten, nach Möglichkeit die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. th