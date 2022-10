Rückzug trotz Klassenerhalt

Backnang. Die Saison in der 1. Bundesliga verlief für die Judofighters Rhein-Neckar mit vielen Tiefen, aber auch einigen Höhen. Am neunten und letzten Wettkampftag schlug das Team von Carmen Bruckmann und Stefan Saueressig aber nochmals zu und schaffte mit dem zweiten Erfolg und nunmehr vier Punkten auf den letzten Drücker den Klassenerhalt. Bei der TSG Backnang gewannen die Mattenkämpfer aus der Kurpfalz mit 9:5 und schoben die TSG auf den Abstiegsplatz.

„Die Mannschaft war noch mal sehr stark und hat geschlossen abgeliefert“, lobte Coach Bruckmann. „Besonders erfreulich war, dass Nicolai Kornhaß seinen ersten Sieg in der 1. Liga erreichte.“ Für den sehgeschädigten Judoka war es noch einmal eine gute Vorbereitung auf die Para-WM Anfang November in Baku (Aserbeidschan), wo der 29-Jährige WM-Dritte von 2019 erneut nach einer Medaille greifen will.

Jan Mollet, sein Bruder Jonas, Jannis Hill, Finn Seeger und Pascal Bruckmann sorgten in Backnang schon im ersten Durchgang für eine 5:2-Führung, die Sascha Kirschen, erneut Bruckmann und Hill sowie Kornhaß in der zweiten Runde auf 9:5 ausbauten.

Aufwand auf allen Ebenen zu groß

Während in der Süd-Liga der TSV Abensberg (1.) und der JC Leipzig (2.) die ganze Saison über zielstrebig auf das Final-Four gegen die beiden besten Teams der Nord-Gruppe zusteuerten, hatten die Judofighters von Beginn an zu kämpfen. Nach zum Teil hohen Niederlagen holten sie am vierten Wettkampftag gegen den JC Rüsselheim (8:6) die ersten beiden Siegpunkte, gegen Sindelfingen verloren sie nur knapp (6:8) und nach einer guten Vorstellung gegen Abensberg legten sie zum Schluss noch einmal zu.

Doch trotz des Klassenerhalts feierten sie ihren letzten Erfolg im Oberhaus. „Die Jungs trainieren und arbeiten wirklich hart, aber der Aufwand – auch der finanzielle – ist einfach zu groß. Mit den Großen können wir nicht mithalten“, sieht Bruckmann die Sache realistisch.

„Wir werden die Mannschaft aus der 1. Liga abmelden und sind gerade dabei, die Formalitäten zu erledigen. Natürlich hoffen wir, direkt in der 2. Liga weitermachen zu können. Wenn nicht, versuchen wir, sofort wieder dahin aufzusteigen.“