Rückschlag für den VfR Mannheim - Atik redet sich nach 2:2 in Rage

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hat der ATSV Mutschelbach mit einem 5:1-Sieg beim SV Langensteinbach die Tabellenführung übernommen. Die Heddesheimer Partie gegen den Ligazweiten SV Spielberg wurde wegen mehrerer Coronafälle bei der Fortuna auf Mittwoch, 9. März, 19.30 Uhr, verlegt. Gespielt wird dann in Spielberg. Der VfR Mannheim erlitt am Samstag in seiner Heimbegegnung gegen den 1. FC Mühlhausen einen Rückschlag und liegt nun als Dritter drei Punkte hinter Spitzenreiter Mutschelbach. Der SV Waldhof II feierte den zweiten Sieg in Folge.

VfR Mannheim – Mühlh. 2:2 (0:1)

Nach einem 0:2-Rückstand schaffte der VfR Mannheim vor 220 Zuschauern im Rhein-Neckar-Stadion in seinem ersten Spiel nach der Winterpause noch ein 2:2 gegen Mühlhausen. Trainer Hakan Atik war dennoch richtig angefressen: „Es kann nicht sein, dass wir 60 Minuten nicht mit dem Kopf auf dem Platz sind und die letzten 30 Minuten dann so stark spielen, dass wir fast noch gewinnen. Die Mannschaft ist verdammt noch mal in der Pflicht, vom An- bis zum Schlusspfiff hochkonzentriert zu sein. Ich bin nach diesem Auftritt wahnsinnig enttäuscht.“

Die Rasenspieler hatten von Beginn an mehr Ballbesitz. Doch klare Chancen erspielten sich die Mannheimer in der ersten Stunde der Partie nicht. „Es gab in unserem Spiel viel zu wenig Bewegung. Statt den direkten Ball in die Spitze zu spielen, wurde wieder quer gelegt. So haben wir das alles verlangsamt, das war so nicht abgesprochen“, sagte Atik, der in seiner Funktion des Sportlichen Leiters wütend anfügte: „Ich kann nicht jedes Jahr die Trainer rausschmeißen, und die Spieler liefern nicht. Die Mannschaft muss die Kritik annehmen und es besser machen. Sie steht in der Pflicht.“

Im Hinblick auf die nächste Partie am Samstag beim FC Olympia Kirrlach sagte der Coach: „Vielleicht wird es Veränderungen in der Aufstellung geben, denn es hat sich kein Akteur auf dem Platz so hervorgetan, dass man sagen kann, er ist in Zukunft in der ersten Elf gesetzt.“

Paul Rottmann schloss quasi mit der ersten Chance des 1. FC Mühlhausen einen Konter erfolgreich zum 1:0 für die Gäste (25.) ab. Und zu Beginn der zweiten Hälfte erzielte im Anschluss an eine Ecke Niklas Holderer das 2:0 (54.) für den 1. FC, der sich damit schon auf der Siegerstraße wähnte. Bei beiden Toren verteidigten die Rasenspieler ganz schlecht. „Das ist ein Kopfproblem, denn das Potenzial haben die Jungs doch allemal“, klagte Atik.

Doch nach dem Anschlusstor durch Benedikt Koep drehten die Mannheimer endlich auf. Wenige Minuten später gelang Eric Schaaf das 2:2 (69.). Der VfR drängte bis zum Schluss auf den Siegtreffer. Die größte Gelegenheit zum 3:2 hatte Cihad Ilhan, der knapp über das Tor köpfte (77.). In der Nachspielzeit versuchte es auch Koep noch einmal per Kopf, doch auch sein Abschluss strich knapp am Tor vorbei (90.+2). Danach pfiff Schiedsrichterin Selina Menzel die Partie ab. vfr

VfB Eppingen – Waldhof II 0:1 (0:0)

Es war ein offenes und umkämpftes Spiel“, wusste Trainer Nico Seegert, dass sein SV Waldhof II beim Auswärtssieg über Eppingen auch das nötige Spielglück auf seiner Seite hatte. Über volle 90 Minuten lieferte der SVW aber eine konzentrierte Leistung ab, so dass der Erfolg nicht unverdient war.

Hochkarätige Chancen hatten beide Mannschaften, aber nur einer traf ins Schwarze. Eduard Mahmuti lupfte den Ball gekonnt über den VfB-Keeper zum umjubelten Sieg (69.). 50 Prozent des Treffers gehörten Vorlagengeber Nils Anhölcher, der seinen Mitspieler gekonnt in Szene setzte. „Er ist ein Unterschiedsspieler in dieser Liga“, lobte Seegert den 22-jährigen Mittelfeldmann. Nach nun drei Siegen in Serie mit einer Tordifferenz von 15:0 verschaffte sich Waldhof II etwas mehr Luft im Tabellenkeller. „Wir wollen den Schwung in die nächsten beiden Heimspiele mitnehmen“, geht es für Seegert jetzt primär darum „schnell unten rauszukommen“. rod