Rückschlag für Bandits

Mannheim. Dass die Mannheim Bandits ihren Familientag genutzt haben, um auf den Kampf gegen Brustkrebs aufmerksam zu machen, durften die Schwarz-Roten als Pluspunkt für sich verbuchen. Sportlich lief es für die American Footballer der MTG aber nicht nach Wunsch. So setzte es gegen den Verfolger Fellbach Warriors mit 16:31 (13:13, 3:6, 0:6, 0:6) die erste Saisonniederlage. In der ersten Hälfte sorgte Adnan Dogan im Michael-Hoffmann-Stadion für alle Mannheimer Punkte.

Die Heimniederlage schmerzt die Bandits sehr. Obwohl sie noch an der Tabellenspitze der Oberliga-Baden-Württemberg stehen, hat Fellbach bei zwei ausstehenden Punktspielen Meisterschaft und Regionalliga-Aufstieg nun selbst in der Hand. Für die Bandits ist der Aufstiegstraum aber noch nicht ausgeträumt, so geht es am 17. Oktober in Reutlingen im direkten Duell um Rang zwei und die Relegationsteilnahme.

Bereits zuvor mussten sich die Mannheim Banditaz in der Zweiten Damenbundesliga den Trier Stampers mit 8:24 (8:0, 0:16, 0:8, 0:0) geschlagen geben. and