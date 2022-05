Rückkehr nach neun langen Jahren

Mannheim. Schon fünf Spieltage vor Saisonende hat der SC Blumenau die Meisterschaft in der Fußball-Kreisklasse B perfekt gemacht. Nach neun Spielzeiten in der untersten Spielklasse des Fußballkreises kehrt der Klub aus dem Norden Mannheims in die A-Klasse zurück. Geht es nach Trainer Luis Trindade, der seit vier Jahren die Geschicke leitet, ein längst überfälliger Schritt: „Hier wird eine super Jugendarbeit gemacht. Wir haben alle Altersklassen besetzt und mit der A-Klasse können wir ihnen natürlich jetzt auch eine bessere Perspektive bieten.“

Doch nicht nur in der Liga, insbesondere im Mannheimer Kreispokal haben die Rot-Weißen in den letzten zwei Jahren für Furore gesorgt. In der Saison 2020/21 ging es bis ins Viertelfinale, im aktuellen Wettbewerb sogar eine Runde weiter bis ins Halbfinale. Auf dem Weg dorthin hatten die Blumenauer auch einige Schwergewichte aus dem Weg geräumt und für die entsprechenden Überraschungen gesorgt. „Die Mannschaft hat eine gewisse Qualität und zieht eine besondere Motivation aus den Vergleichen gegen höherklassige Gegner. Das hat uns durch den Wettbewerb getragen“, so Trindade.

Die Qualifikation für den Badischen Verbandspokal der Folgesaison hat der Sport-Club somit bereits in der Tasche. Nun geht es darum, die Mannschaft für die A-Klasse zu rüsten, um den Aufenthalt in dieser Liga nicht zu einem kurzen Intermezzo werden zu lassen.

„Natürlich hat dieser Erfolg Begehrlichkeiten geweckt“, denkt Trindade da beispielsweise an den 50-Tore-Mann Krzystof Paulus. „Wenn wir die Mannschaft aber trotzdem zusammenhalten können und noch ergänzen, dann sollten wir den Klassenerhalt schaffen.“

Keine Luftschlösser

Auf der Blumenau werden keine Luftschlösser gebaut, sondern eher kleine Brötchen gebacken. Trotz des inzwischen komfortablen Vorsprungs auf den Tabellenzweiten SpVgg Ilvesheim II war Trindade stets die Euphoriebremse und betrachtet den Weg zur Meisterschaft im Rückblick noch immer nicht als Spaziergang. „Wir hatten mit Corona einige hartnäckige Schwierigkeiten und auch den einen oder anderen Langzeitverletzten. Dadurch sind bei uns 30 Spieler zum Einsatz gekommen, teilweise aus der AH oder der A-Jugend“, führt Trindade auf. Doch nun zeigen sich die SC-Schützlinge selbstbewusst – nicht nur in der Liga. Auch der nächste Pokal-Wettbewerb darf für die Blumenauer kommen.