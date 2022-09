Rückenwind für Wessolly

Mannheim. Nach der Leichtathletik-EM in München geht bei Jessica-Bianca Wessolly der Blick nach vorn. Die 200-Meter-Sprinterin der MTG Mannheim möchte sich für die WM 2023 in Budapest qualifizieren – gerne über die Weltrangliste. Am Sonntag startet sie beim ISTAF in Berlin über 100 Meter. Auftrieb für die nächsten Aufgaben geben der 25-Jährigen die Erlebnisse von München. Unter anderem wurde sie in der 4x100-Meter-Staffel im Vorlauf eingesetzt. Im von Gold gekrönten Finale übernahm zwar wieder Gina Lückenkemper, Wessolly (ganz links) erhielt bei der Siegerehrung dennoch eine Medaille. cr

