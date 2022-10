Rückenwind für das Derby

Mannheim. Für die Damen des Feudenheimer HC hat sich in der 2. Feldhockey-Bundesliga Süd die Auswärtsfahrt zum Nürnberger HTC gelohnt. Mit einem 1:0 (1:0)-Sieg nahm das Team von FHC-Trainer Christian Wittler alle drei Punkte aus der Frankenmetropole mit – und das obwohl mit Anna Uhlmann, Luisa Höfling-Conradi und Nele Hoffmann drei wichtige Kräfte nicht mit dabei waren. „Die übrigen Mädels haben das aber sehr gut gemacht“, sagte Wittler, der sich in der 18. Minute freuen durfte, als Sophie Tiefenbacher einen FHC-Konter zum spielentscheidenden 1:0 nutzte.

„Jetzt hoffen wir, dass wir mit einem Sieg gegen Frankenthal die Hinrunde mit drei weiteren Punkten beschließen können“, blickte der Coach bereits auf das Kurpfalz-Derby gegen den Aufsteiger TG Frankenthal, der schon am Donnerstagabend (18.30 Uhr) zum letzten Spiel vor der Winterpause am Neckarplatt zu Gast ist. and