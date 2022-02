Rote Teufel binden Trio

Leutershausen. In der aktuellen Spielzeit peilt Handball-Drittligist SG Leutershausen als Tabellenzweiter die Aufstiegsrunde an, hinter den Kulissen wird aber bereits eifrig am Kader für die nächste Saison gearbeitet. Und diese Arbeit trägt bereits erste Früchte, wie die SGL am Dienstag bekanntgab.

„Wir haben drei Verträge verlängert”, freut sich Mark Wetzel, der Sportliche Leiter der SG Leutershausen. Im ersten kleinen Schwung der Vertragsverlängerungen geht es um die beiden Kreisläufer Lars Röller (Bild) und Philipp Ulrich sowie Rückraumspieler Sven Schreiber. Wetzel: „Unser Plan ist es, den Großteil der Mannschaft zusammenzuhalten. Ein erster Schritt dahingehend ist getan und zeigt auch, dass sich die neuen Spieler in Leutershausen ebenfalls wohlfühlen”, so Wetzel zu den Personalien.

Röller muss nicht lange überlegen

© AS Sportfoto/ Binder

„Ich habe aktuell viel Spaß am Handball und mit der Mannschaft. Ich bekomme Spielzeit, was meiner Entwicklung hilft. Deshalb war die Vertragsverlängerung einfach für mich”, sagt Kreisläufer Röller.

Ähnlich einfach war es bei Philipp Ulrich. Der aus Großsachsen gekommene Kreisläufer war zuletzt immer wieder verletzt, in der laufenden Saison hat der Körper aber standgehalten. „Die Spielzeit passt, die Trainingsbelastung auch, das Zusammenspiel mit der Mannschaft ebenfalls. Es gefällt mir hier, deshalb die Vertragsverlängerung”, erklärt Ulrich. Sven Schreiber geht im Sommer sogar schon in seine fünfte Saison mit der SGL. red