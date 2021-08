Rot-Weiß macht früh alles klar

Mannheim. In der Fußball-Kreisliga hat nach dem vierten Spieltag nur noch Viernheim eine weiße Weste, folgerichtig übernahm der TSV Amicitia auch die Tabellenspitze vom VfB Gartenstadt. Noch ohne Punkte sind der SV Enosis und der FC Hochstätt Türkspor.

RW Rheinau – Ladenburg 3:1 (2:0)

Obwohl ersatzgeschwächt dominierte der SC Rot-Weiß Rheinau gegen einen defensiven FV Ladenburg und bereitete schon vor der Pause mit einem Doppelschlag den Sieg vor. Nach dem Wechsel war die ausgeglichene Partie ohne nennenswerte Torchance, doch nach dem 3:0 (73.) vergaben die Platzherren einige Möglichkeiten.

Gartenstadt – Viernheim 0:4 (0:2)

Der Ladenburger Christian Göbel ist vor Rheinaus Darnell Hill am Ball. © Berno Nix

Der VfB Gartenstadt spielte unter seinen Möglichkeiten, ab der 20. Minute war der TSV Amicitia Viernheim besser und aggressiver. Nach dem Wechsel wurde der VfB zwar stärker, machte aber nichts aus den eigenen Möglichkeiten und kassierte noch einen Strafstoß sowie ein Kontertor.

Ilvesheim – Leutershausen 1:5 (1:1)

Gegen den favorisierten FV Leutershausen kassierte die Spvgg Ilvesheim eine deftige 1:5-Heimniederlage. Für die Bergsträßer schlugen zweimal Nicolas Merkel, Stefan Matthes und Yusuf Yarimbiyuk gnadenlos zu.

Reilingen – Lindenhof 1:6 (0:1)

Ivan Vlaho vom MFC Lindenhof bescherte dem SC Reilingen die dritte Saisonniederlage fast im Alleingang, der Torjäger schlug fünfmal zu.

Hemsbach – Friedrichsfeld 0:1 (0:1)

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten war nach der Pause die SG Hemsbach am Drücker. Doch gegen die Friedrichsfelder Germanen, die durch einen Strafstoß in Führung gegangen waren, vergaben die Platzherren in einer fairen Partie reihenweise Großchancen.

SV Enosis – Plankstadt 0:3 (0:2)

Der SV Enosis hat sich zwar gegenüber den ersten Spielen etwas gesteigert, ihm fehlen aber immer noch fünf Stammkräfte. Vor der Pause schlugen sich die Mannheimer noch tapfer, nach dem Wechsel kreierten sie jedoch gegen die TSG Eintracht Plankstadt keine einzige Chance mehr.

H. Türkspor – Wallstadt 0:1 (0:0)

Mit einem Treffer in fast letzter Minute rettete die SpVgg Wallstadt den Dreier. Lange taten sich die Gäste beim FC Hochstätt Türkspor schwer, ehe Sebastian Bittlingmaier sein Team erlöste (88.).

VfR Ma. II – Hockenheim 4:2 (2:1)

Der VfR Mannheim kam zunächst schwer ins hart umkämpfte Spiel. Erst nach dem Ausgleich zum 1:1 (16.) war er auf einmal präsent, hatte die bessere Spielanlage und bestimmte von nun an die Partie. Der FV Hockenheim war nur bei Standards gefährlich.

Schwetzingen – Neckarau 6:2 (3:1)

Gegen den KSC Schwetzingen hatte der TSV Neckarau einen schweren Stand und lag schon zur Pause zurück. Nach dem Wechsel ging das muntere Toreschießen des KSC weiter, den Mannheimern gelang nur noch Ergebniskosmetik.