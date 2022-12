Rolle rückwärts bei Türkspor

Mannheim. Paukenschlag beim Fußball-Landesligisten FC Türkspor Mannheim: Die Clubführung hat sich mit sofortiger Wirkung vom Trainerteam Feytullah Genc und Bernd Wigand getrennt. Nachfolger der beiden wird Serif Gürsoy, der das Team bereits in der vergangenen Spielzeit coachte. „Sportlich war alles okay. Feytullah Genc und Bernd Wigand haben eine sehr gute Arbeit gemacht. Wir waren mit beiden zufrieden, aber der Vorstand hat sich eben entschieden, Serif Gürsoy zurückzuholen“, erklärte Selcuk Aksoy, Sportlicher Leiter des FC Türkspor, auf Nachfrage dieser Redaktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das geht gar nicht“

„Ich bin fassungslos. Die Art und Weise, wie es der Verein uns mitgeteilt hat, geht gar nicht“, ärgerte sich Genc. Er habe einen Anruf eines Vereinsoffiziellen bekommen. Der Club soll „wegen Vorfällen in der Jugend und fehlender Sponsoren Probleme haben“, habe der Offizielle berichtet. Genc führt aus: „Zwei Tage später wird mir von einer Person, die nicht einmal dem Leitenden Vorstand angehört, gesagt, wir wären keine Trainer mehr.“ An Respektlosigkeit sei das nicht zu überbieten, betonte Genc, der viel für den Verein geleistet habe. Trainerkollege Wigand sagte: „Eigentlich sollten wir hier in drei Jahren etwas aufbauen, die Gespräche im Sommer waren gut. Jetzt das Aus aus heiterem Himmel. Das ist brutal, da hast du ja keine Lust mehr, irgendwo was zu machen.“

Feytullah Genc (r) und Bernd Wigand müssen Türkspor verlassen. © Berno Nix

Gürsoy soll nach Informationen dieser Redaktion neue Sponsoren mitbringen und zudem schon zwei Spielertransfers initiiert haben. Sowohl Linksverteidiger Njaga Manneh vom Verbandsligisten Fortuna Heddesheim als auch Rahmi Can Bas – zuletzt in der Türkei aktiv – stehen vor einer Rückkehr und werden somit in der Rückrunde wohl für den FCT auflaufen. bol