Rheinau peilt nächsten Schritt an

Mannheim. Der Mannheimer Fußball-Kreispokal biegt allmählich in seine heiße Phase ein. Während sechs Mannschaften bereits das Ticket für das Viertelfinale gelöst haben, müssen der A-Ligist FV Brühl II und der Kreisligist SC Rot-Weiß Rheinau am Mittwoch (19 Uhr) nachsitzen. Trotz der Tatsache, dass sich die Rheinauer in der Kreisliga immer mehr in Richtung der vorderen Tabellengefilde orientieren, nimmt Trainer Peter Brandenburger das Pokalspiel in Brühl sehr ernst: „Wir sind angetreten, um jedes Spiel zu gewinnen – egal, ob in der Liga oder im Pokal. Und so treten wir auch in Brühl an und wollen eine Runde weiterkommen.“ wy

