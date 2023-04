Rheinau patzt in Sandhofen

Mannheim. Weil sowohl Tabellenführer Rheinau als auch Verfolger Srbija verloren, bleibt an der Spitze der Fußball-Kreisliga alles beim Alten. Doch nach dem Lindenhöfer 10:0-Kantersieg gegen Friedrichsfeld ist der MFC bis auf einen Zähler an Srbija herangerückt. Im Tabellenkeller ist der Kampf um den Klassenerhalt weiterhin spannend. Im direkten Duell tauschten Oftersheim (16., 17 Punkte) und Hochstätt (15., 18 P.) nach dem 6:0-Sieg von Türkspor die Plätze, Hockenheim kassierte die 19. Niederlage (17., 12 P.).

Sandhofen – Rheinau 3:2 (3:1)

Der SKV Sandhofen verdiente sich den Heimsieg gegen den Spitzenreiter durch eine starke Teamleistung um den überragenden Torhüter Christian Lickfeld. Die drei Treffer von Pascal Eckert (13., 42.) und Lukas Geiger (19.) vor der Pause waren die Basis des Erfolges. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss durch Dino Smajlovic (28.) fiel das zweite Tor der Rot-Weißen durch einen Handelfmeter (90.+5), den Dennis Geißelmann verwandelte.

Leutershausen – FK Srbija 2:1 (1:1)

In einem bis zuletzt spannenden Spiel auf Augenhöhe kam der abstiegsbedrohte FV Leutershausen besser in die Partie und hatte nach dem 1:0 durch Louis Leistikow (9.), dem 1:1 durch Stefan Kostic (45.) und dem 2:1 durch Marius Schmid (48.) bis zur 70. Minute auch mehr Großchancen als die Gäste. Danach hatte der FVL in einer Druckphase der Serben auch Glück, als ein Elfmeter wegen einer Schwalbe zurückgenommen wurde (89.).

FV Brühl II – Hockenheim 6:0 (1:0)

Die erste Hälfte bot magere Fußballkost, Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware, Brühl ging durch einen Handelfmeter in Führung (Vittorio Cammilleri, 33.). Doch während die Platzherren nach dem Wechsel druckvoll auftraten und das Ergebnis durch Treffer von Roman Gabauer (50.), Nico Reffert (52.), Matteo und Markus Mitsch (70., 85.) sowie nochmals Cammilleri (90.) in die Höhe schraubten, blieb der FV Hockenheim harmlos.

Lindenhof – Friedrichsf. 10:0 (6:0)

Schon nach einer halben Stunde stand es 6:0 für den MFC, zwischen der 50. und 80. Minute erhöhten die Platzherren auf 10:0. Fünfmal trug sich Ivan Vlaho in die Liste der Torschützen ein (7., 18., 24., 31., 58.), je zweimal schlugen Daniel Zimmermann (5., 68.) und Yusuf Demirci zu (20., 50.). Felix Schreckenberger stellte den Endstand her (80.). Die Friedrichsfelder Germanen mussten ihren Personalsorgen Tribut zollen und schickten eine verstärkte AH aufs Feld, die sich mühte, aber chancenlos war.

Lützelsachs. – VfR Ma. II 5:1 (3:1)

Ein hochverdienter Erfolg der starken TSG Lützelsachsen, die 90 Minuten zeigte, was sie kann. Je zweimal Matthias Schröder (20., 32.) und zweimal Adrian Wetzel (35., 77.) sowie Sebastian Weihrich (89.) brachten die TSG auf Siegkurs, für den VfR traf Zakaria Haddioui zum 1:1 (30.). In der zweiten Hälfte war der VfR verbessert, aber Mittelfeld und Defensive der TSG standen stabil.

Oftersheim – Hoch. Türk. 0:6 (0:2)

Das Kellerduell hatte Brisanz, weil die SGO sich mit einem Dreier etwas hätte absetzen können. Doch Hochstätt Türkspor düpierte die SGO, zweimal trafen Eban Arslan (16., 60.) und Berkan Demiröz (36., 88.). Hakan Ince (78.) und Matthias Prokop (66. Eigentor) trafen zum 6:0.

Wallstadt – Gartenstadt 6:0 (4:0)

Die SpVgg hatte leichtes Spiel gegen den personell stark geschwächten VfB Gartenstadt, der sich zwar bemühte, aber sichtlich überfordert war und zu viele Abwehrfehler machte. Nach dem Doppelpack von Fred Höhnle (5., 20.) erzielte Kevin Achtstetter einen Hattrick (26., 42., 57.). Den Schlusspunkt setzte Mario Marth (76.).