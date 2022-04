Rheinau immer gut für ein Spektakel

Mannheim. Nachdem der SV Rohrhof nach der Winterpause etwas abreißen lassen musste, ist aus dem Vierkampf um die Aufstiegsplätze in der Fußball-Kreisklasse A I ein Dreikampf geworden. Jede der drei Mannschaften an der Spitze wartet auf Ausrutscher der Konkurrenz. Noch keine Blöße hat sich die TSG Rheinau geleistet, sie ist die beste Rückrundenmannschaft.

„Wir sind einfach individuell gut aufgestellt und immer in der Lage, Tore zu schießen und richtig Tempo in unser Spiel zu bekommen“, verrät TSG-Trainer Nicky Antos das Erfolgsgeheimnis, warum die Rheinauer derzeit in einem solchen Lauf sind. Bei den Auftritten der Grün-Weißen wird den Zuschauern zudem regelmäßig ein Spektakel geboten. In den acht Partien nach der Winterpause mit Beteiligung der TSG Rheinau fielen im Schnitt 7,5 Tore.

Lautet die Devise beim derzeitigen Tabellendritten bereits jetzt „Alles oder nichts“? Antos wiegelt ab: „Nein, es ist einfach unsere Art, Fußball zu spielen. Wir haben klasse Offensivspieler und da wäre es natürlich nicht von Vorteil, wenn wir uns hinten reinstellen würden.“

Mit zwei Nachholspielen ist das Programm der Kreisklasse A I über die Ostertage stark reduziert. An Gründonnerstag kann der Zweitplatzierte SG Oftersheim zunächst vorlegen, Voraussetzung wäre allerdings ein Sieg beim SC Olympia Neulußheim. Die TSG ist dann am Montag gefordert, um beim Vierten SV Rohrhof gegebenenfalls nachzuziehen.

Druck verspürt Antos dennoch nicht: „Wir haben uns vorgenommen, von Spiel zu Spiel zu schauen. Wir denken gar nicht an Patzer, somit machen wir uns diesen Druck erst gar nicht.“ Eines ist jedoch gewiss: Da auch der SV Rohrhof in der Rückrunde nicht mit Toren gegeizt hat, ist auch hier erneut mit einem Tor-Spektakel zu rechnen. wy