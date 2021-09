Rheinau furios, Friedrichsfeld blamabel

Mannheim. Tabellenführer Viernheim, der MFC Lindenhof und vor allem Rot-Weiß Rheinau haben für einen torreichen Spieltag in der Fußball-Kreisliga gesorgt. Schlusslicht SV Enosis sicherte sich den ersten Punkt in der Saison.

Friedrichsf. – Rheinau 0:10 (0:4)

Nach dem 0:9 versagte die Anzeigetafel des FC Friedrichsfeld ihren Dienst, denn sie ist nur für einstellige Ergebnisse ausgelegt. Der SC Rot-Weiß Rheinau wirbelte gegen die Rumpftruppe der Germanen nach Belieben, deren Schlussmann Patrick Holch konnte bei keinem Gegentreffer etwas ausrichten.

Lindenhof – Schwetzing. 6:2 (3:1)

In einem abwechslungsreichen Spiel gewann der MFC Lindenhof verdient. Der KSC Schwetzingen begann zwar druckvoll, doch der MFC ging in Führung. Auch in der zweiten Hälfte waren die Platzherren gnadenlos effektiv.

Neckarau – Wallstadt 1:3 (1:1)

Die Niederlage ist für den TSV Neckarau unglücklich, denn beide Teams spielten auf Augenhöhe. Allerdings war die SpVgg Wallstadt etwas effizienter und deshalb ihr Sieg nicht unverdient.

Leutershaus. – SV Enosis 2:2 (1:2)

Der FV Leutershausen hatte sich gegen das Schlusslicht mehr ausgerechnet, war auch über 90 Minuten feldüberlegen. Doch in der ersten Hälfte nutzte der SV Enosis zwei Abwehrfehler der Bergsträßer. Nach dem Wechsel war es ein Spiel auf das Gäste-Tor, der Ausgleich in der Nachspielzeit überfällig.

Ladenb. – Hochst. Türk. 2:1 (0:0)

Gemessen an den Großchancen hätte der feldüberlegene FV Ladenburg schon vor der Pause deutlich führen müssen. Für die zweite Hälfte hatten sich die Römerstädter viel vorgenommen, gerieten in Rückstand, doch ihre Moral blieb intakt.

Gartenstadt – Ilvesheim 1:2 (1:0)

Der VfB Gartenstadt hat sich gegen die Spvgg Ilvesheim wegen einer miserablen Chancenverwertung selbst geschlagen. Er hatte trotz Unterzahl ab der zehnten Minute 80 Prozent Ballbesitz. Während er aber in der zweiten Halbzeit zehn klare Chancen vergab, landete die Spvgg erfolgreich zwei Konter.

Viernheim – Hemsbach 7:0 (6:0)

Der TSV Amicitia Viernheim ließ eine Halbzeit lang seine Muskeln spielen. Doch das genügte gegen eine harmlose SG Hemsbach, die froh sein konnte, dass die Niederlage nicht zweistellig ausfiel.

Hockenheim – Plankst. 0:2 (0:1)

Die Negativserie des FV Hockenheim hält an. Gegen die TSG Eintracht Plankstadt kassierten die Platzherren die fünfte Niederlage.